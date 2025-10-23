الأخبار
الراعي إستقبل السفير البابوي وشدد على أهمية زيارة البابا لاون المرتقبة الى لبنان
أخبار لبنان
2025-10-23 | 11:46
الراعي إستقبل السفير البابوي وشدد على أهمية زيارة البابا لاون المرتقبة الى لبنان
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا على رأس وفد من الكرسي الرسولي، ضم كبير المسؤولين عن الليتورجيا الحبريّة في الفاتيكان المطران دييغو فاريلّي، في حضور رئيس اللجنة التنظيمية لزيارة البابا الى لبنان المطران ميشال عون والمسؤول عن لجنة الشبيبة المطران جوزيف نفاع إضافة الى عدد من الكهنة والعلمانيين والمنسقين في مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، وذلك في اطار التحضير لزيارة الحبر الاعظم نهاية الشهر المقبل للبنان، والتي تشمل مزار السيدة العذراء في حريصا، حيث لقاء المكرّسين والمكرّسات، مرورًا بالصرح البطريركي في بكركي للقاء الشبيبة ثم دير مار مارون - عنايا حيث ضريح القديس شربل، وصولا الى دير الصليب إضافة الى الاحتفال بالقداس الإلهي في بيروت.
ثم التقى الراعي وفدا من طلاب الصف الثانوي في مدرسة راهبات العائلة المقدسة الفرنسيات - الفنار، يرافقه الكهنة جوزيف سلوم، روني شمعون، وطوني شحود، إضافة الى المسؤولين ريما عبيد واندريه الحايك في زيارة التماس بركة استهلت برفع الصلاة في كنيسة السيدة في الصرح.
وأكد الراعي أهمية ما تحمله من أمل، زيارة البابا لاون الرابع عشر المرتقبة الى لبنان بالنسبة للشبيبة التي ستلتقي قداسته في الصرح البطريركي، مشددا على "أهميتها لكونها الزيارة الرسولية الأولى لقداسة البابا".
