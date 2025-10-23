مجلس الوزراء ابرم اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص... اليكم ابرز مقررات الجلسة

طالب مجلس الوزراء الدول الضامنة لوقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل بتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية".



وأبرم المجلس الاتفاقية مع الجانب القبرصيّ بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

كما تمت الموافقة على منح اتفاقية استكشاف وإنتاج في الرقعة رقم 8 في المياه البحرية اللبنانية مع ائتلاف Total energy و قطر للطاقة و ENI الإيطالية.



وعين المجلس هيئة الأسواق المالية ومجلس ادارة مرفأ طرابلس، بالاضافة الى الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء.



الى ذلك، وافق المجلس على إصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة زيارة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان.



ووافق على مشروع مرسوم يرمي إلى إنشاء وسام "فجر الجرود".

وفي خلال الجلسة، أكد رئيس الحكومة نواف سلام وجوب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مشيرا الى أنه إذا لم يُعالج مجلس النواب الثغرة في قانون الانتخاب الحالي فإنّ الحكومة ستتحرّك لمعالجتها عبر تقديم مشروع قانون.