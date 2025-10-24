الأخبار
المفتي قبلان : لن تكون هناك مفاوضات مباشرة وإلا ضاع البلد

أخبار لبنان
2025-10-24 | 06:14
المفتي قبلان : لن تكون هناك مفاوضات مباشرة وإلا ضاع البلد
المفتي قبلان : لن تكون هناك مفاوضات مباشرة وإلا ضاع البلد

شدد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلن على أن "ما تقوم به إسرائيل من غارات وقتل وإرهاب وعدوان على الجنوب والبقاع لن يزيدنا إلا تمسكا بالضامن المقاوم، وهو نفسه تماماً يحسم ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وذلك كأساس لا بديل عنه في الدفاع والسيادة الوطنية، لافتا الى انه يؤكد لكل اللبنانيين أن البديل معدوم، وأن السلطة السياسية ومشاريعَها وديبلوماسيَّتها بكوكب آخر، والأخطر هو التنكّر السياسي الواضح رغم أن البلد شراكة تأسيسية وميثاقية وسيادية وصيغة حكم وطني تضامني شامل".

وقال قبلان في خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة: "أؤكد من جديد الا بديل عن لبنان الحر السيد المستقل، وأن خيارنا المقاومة والجيش كأساس وجودي للبنان، وكل ما دون ذلك نفاق وفشل ونحر للبنان. والتهديد بالحرب والتهويل إنما يفعل فعله بغيرنا لا فينا، ولن نتراجع عن حماية لبنان وتأكيد ما يصلح لقوته الداخلية وقدراته الوطنية والدفاعية".

ورأى أن المطلوب من السلطة السياسية في لبنان أن تقرأ بعين لبنان، لا بعين واشنطن، وحماية مصالح لبنان لا حماية مصالح إسرائيل،مشيرا الى أن البعض يريد أن يعطي الإسرائيلي ما لم يستطعه بأخطر حروبه، وهذا خيانة وطنية. 

وأكد أنه موقفه أنه لن تكون هناك مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وإلا ضاع البلد. وقال: "لن نعترف بشرعية وجود الكيان الإرهابي الإسرائيلي حتى لو اعترف به كلُّ العالم".

وتوجّه المفتي قبلان لكل القوى السياسية بالقول:"إن حماية لبنان إنتخابياً هو أكبر الضرورات الوطنية التأسيسية، ولعبة العزل الطائفي مكشوفة، ومبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وحماية المصالح الوطنية ضرورة تمثيلية وميثاقية وتأسيسية، ولن نقبل بأي صيغة اغتيال انتخابي، لأنّ أي اغتيال لطائفة هو اغتيال للبنان، والطائفة الشيعية مكوّن رئيسي بل تأسيسي في هذا البلد". 

وأضاف: "كفُّوا عن اللعب بالنار الانتخابية والنزعة الطائفية وعن لعبة الشعارات وكذبة المواقف المنفّخة التي لا تزيد البعض إلا حقداً وتشفياً وطائفية بغيضة؛ فلعبة الخنق والعزل تضع بلدنا على كفّ عفريت، ولسنا ممن يخاف إسرائيل أو أمريكا، وتاريخنا تضحيات وأثمان وطنية وسيادية ولا شيء أشرف عندنا من التضحية في سبيل كرامة وسيادة لبنان".

واعتبر أن "حكومة التنازلات السيادية مطالبة بموقف شريف من قضايا هذا البلد، سواءً بخصوص الترسيم البحري مع قبرص الذي تخلّت بموجبه عن خمسة آلاف كيلومتر مربع من المياه اللبنانية الاقتصادية الخالصة لصالح قبرص، أو صفقة الغبن أو التدليس الصارخ مع شركة توتال بخصوص البلوك رقم 8، كل هذا فضلاً عن بدعة الوصاية الجديدة للخارج التي زرعها وزير العدل فوق دواوين كتّاب العدل، والتي تلاقي حاكم المصرف المركزي المهووس بأمركة المصرف وقواعد عمله، وكأن البلد سوق خارجية للبيع البخس، والأمثلة كثيرة".

وأشار قبلان الى أن لبنان ما زال مهدداً بالفشل الوطني وبالكيد الحكومي والمشاريع الدولية التي تعمل على إعادة تطويبه وابتلاع سيادته بكل الإمكانات، خاصة أن جماعة اللوبي السياسي الشهير بالانتفاع الوطني تحوّلوا باعة أوطان.

أخبار لبنان

قبلان

مفاوضات

مباشرة

البلد

