الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية يكرّم شهداءه برعاية وزير الصحة

نظم الدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية احتفالاً تأبينياً لشهدائه في الجناح وذلك برعاية وحضور وزير الصحة ركان ناصر الدين.



وأكد ناصر الدين ان العدوان لم يوفر مسعفًا ولا طبيباً ولا سيارة اسعاف رغم انه في الدول والامم يحيد الاسعاف عن الاستهداف.

وأعلن بدء اعادة الاعمار في مستشفيات الجنوب.