بالفيديو
بالصوت
البرامج
الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية يكرّم شهداءه برعاية وزير الصحة
أخبار لبنان
2025-10-24 | 13:04
الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية يكرّم شهداءه برعاية وزير الصحة
نظم الدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية احتفالاً تأبينياً لشهدائه في الجناح وذلك برعاية وحضور وزير الصحة ركان ناصر الدين.
وأكد ناصر الدين ان العدوان لم يوفر مسعفًا ولا طبيباً ولا سيارة اسعاف رغم انه في الدول والامم يحيد الاسعاف عن الاستهداف.
وأعلن بدء اعادة الاعمار في مستشفيات الجنوب.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
المدني
الهيئة
الصحية
الإسلامية
يكرّم
شهداءه
برعاية
الصحة
بلاسخارت: الأمم المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الدولة اللبنانية وشعبها سعياً لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع
سامي الجميّل يرد على بري: من يحاول عزل الطائفة عن بقيّة اللبنانيين هو من يرفض منطق الدولة والمساواة
السابق
0
آخر الأخبار
2025-10-20
اسماعيل سكريّة للـLBCI: لوزارة الصحة ثلاث مهام أساسية التوعية والوقاية والرعاية الصحية لكنها تحوّلت إلى مصرف مالي إذ يذهب 80% من موازنتها إلى المستشفيات الخاصة
آخر الأخبار
2025-10-20
اسماعيل سكريّة للـLBCI: لوزارة الصحة ثلاث مهام أساسية التوعية والوقاية والرعاية الصحية لكنها تحوّلت إلى مصرف مالي إذ يذهب 80% من موازنتها إلى المستشفيات الخاصة
آخر الأخبار
2025-10-17
ترامب: الديمقراطيون يريدون تدمير منظومة الرعاية الصحية
آخر الأخبار
2025-10-17
ترامب: الديمقراطيون يريدون تدمير منظومة الرعاية الصحية
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-14
بالفن لا بالدم مستشفى تبنين تشهد بأن الرعاية الصحية بخطر
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-14
بالفن لا بالدم مستشفى تبنين تشهد بأن الرعاية الصحية بخطر
أخبار دولية
2025-10-04
الدفاع المدني: 57 شهيدا على الأقل في ضربات إسرائيلية على غزة منذ فجر السبت
أخبار دولية
2025-10-04
الدفاع المدني: 57 شهيدا على الأقل في ضربات إسرائيلية على غزة منذ فجر السبت
أخبار لبنان
13:49
جدل حول قانون الانتخاب بين برّي والكتائب والقوات: تبادل اتهامات بالعزل الطائفي
أخبار لبنان
13:49
جدل حول قانون الانتخاب بين برّي والكتائب والقوات: تبادل اتهامات بالعزل الطائفي
تقارير نشرة الاخبار
13:45
التأمين بكبسة زر
تقارير نشرة الاخبار
13:45
التأمين بكبسة زر
تقارير نشرة الاخبار
13:34
كتلة نيابية سنية على النار فماذا لو قرر الحزب المواجهة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
كتلة نيابية سنية على النار فماذا لو قرر الحزب المواجهة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:17
توقيف مدير كلية الحقوق وامين السر وطالب لبناني رهن التحقيق في قضية تلاعب وتزوير علامات مسابقات
تقارير نشرة الاخبار
13:17
توقيف مدير كلية الحقوق وامين السر وطالب لبناني رهن التحقيق في قضية تلاعب وتزوير علامات مسابقات
أخبار لبنان
07:25
وزيرا الاقتصاد والاعلام أطلقا دليل إعلام المواطن بحقوقه في التجارة والصناعة
أخبار لبنان
07:25
وزيرا الاقتصاد والاعلام أطلقا دليل إعلام المواطن بحقوقه في التجارة والصناعة
أخبار دولية
07:49
مقتل أربعة وإصابة 12 بانفجار في محطة قطار في أوكرانيا
أخبار دولية
07:49
مقتل أربعة وإصابة 12 بانفجار في محطة قطار في أوكرانيا
آخر الأخبار
07:51
حماس: المرحلة الثانية من الاتفاق تتطلب مزيدا من النقاش والتفاهم مع الوسطاء لأنها تتضمن إشكاليات معقدة
آخر الأخبار
07:51
حماس: المرحلة الثانية من الاتفاق تتطلب مزيدا من النقاش والتفاهم مع الوسطاء لأنها تتضمن إشكاليات معقدة
أخبار لبنان
2025-10-23
الرئيس عون يطالب الرئيس الجديد للجنة "الميكانيزم" بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان... ولا أحد يريد العودة الى حالة الحرب
أخبار لبنان
2025-10-23
الرئيس عون يطالب الرئيس الجديد للجنة "الميكانيزم" بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان... ولا أحد يريد العودة الى حالة الحرب
أخبار لبنان
13:49
جدل حول قانون الانتخاب بين برّي والكتائب والقوات: تبادل اتهامات بالعزل الطائفي
أخبار لبنان
13:49
جدل حول قانون الانتخاب بين برّي والكتائب والقوات: تبادل اتهامات بالعزل الطائفي
تقارير نشرة الاخبار
13:45
التأمين بكبسة زر
تقارير نشرة الاخبار
13:45
التأمين بكبسة زر
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقاربٌ تاريخي بين الكنيستين الكاثوليكية والانغليكانية بعد خمسة قرونٍ من الانشقاق والتباعد
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقاربٌ تاريخي بين الكنيستين الكاثوليكية والانغليكانية بعد خمسة قرونٍ من الانشقاق والتباعد
تقارير نشرة الاخبار
13:34
كتلة نيابية سنية على النار فماذا لو قرر الحزب المواجهة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
كتلة نيابية سنية على النار فماذا لو قرر الحزب المواجهة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:28
لبنان وصندوق النقد... الوعود كثيرة الخطوات قليلة والنتائج صفر
تقارير نشرة الاخبار
13:28
لبنان وصندوق النقد... الوعود كثيرة الخطوات قليلة والنتائج صفر
تقارير نشرة الاخبار
13:26
خشية أميركية من تصعيد إسرائيلي ينسف وقف النار في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
خشية أميركية من تصعيد إسرائيلي ينسف وقف النار في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:17
توقيف مدير كلية الحقوق وامين السر وطالب لبناني رهن التحقيق في قضية تلاعب وتزوير علامات مسابقات
تقارير نشرة الاخبار
13:17
توقيف مدير كلية الحقوق وامين السر وطالب لبناني رهن التحقيق في قضية تلاعب وتزوير علامات مسابقات
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بين الطب والإنسانية : طبيب لبناني يختار وينجح عالمياً ويعيد الطفل اوليفر للحياة !
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بين الطب والإنسانية : طبيب لبناني يختار وينجح عالمياً ويعيد الطفل اوليفر للحياة !
مقدمة نشرة الاخبار
13:13
مقدمة النشرة المسائية 24-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:13
مقدمة النشرة المسائية 24-10-2025
1
اقتصاد
02:04
إنخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
إنخفاض بأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
07:29
ادرعي يعلن اكتمال تمرين الفرقة 91 على الحدود اللبنانية: أوسع تمرين منذ بداية الحرب
أخبار لبنان
07:29
ادرعي يعلن اكتمال تمرين الفرقة 91 على الحدود اللبنانية: أوسع تمرين منذ بداية الحرب
خبر عاجل
07:08
معلومات للـLBCI: توقيف مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الفرع الأول التابع للجامعة اللبنانية وأمين السر وطالب لبناني "رهن التحقيق" في قضية تزوير علامات طلاب
خبر عاجل
07:08
معلومات للـLBCI: توقيف مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الفرع الأول التابع للجامعة اللبنانية وأمين السر وطالب لبناني "رهن التحقيق" في قضية تزوير علامات طلاب
أمن وقضاء
07:02
أمن الدولة يكشف عمليات تزوير وتلاعب بالعلامات في كلية الحقوق - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية
أمن وقضاء
07:02
أمن الدولة يكشف عمليات تزوير وتلاعب بالعلامات في كلية الحقوق - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية
أمن وقضاء
15:56
توقيف المشتبه بها في قتل مواطنتها الاثيوبية في منزلها في البسطة
أمن وقضاء
15:56
توقيف المشتبه بها في قتل مواطنتها الاثيوبية في منزلها في البسطة
خبر عاجل
06:33
تذكير بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة منتصف ليل 25 - 26 الحالي
خبر عاجل
06:33
تذكير بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة منتصف ليل 25 - 26 الحالي
أخبار لبنان
00:52
سامي الجميّل يرد على بري: من يحاول عزل الطائفة عن بقيّة اللبنانيين هو من يرفض منطق الدولة والمساواة
أخبار لبنان
00:52
سامي الجميّل يرد على بري: من يحاول عزل الطائفة عن بقيّة اللبنانيين هو من يرفض منطق الدولة والمساواة
أمن وقضاء
02:55
قاموا بترويج المخدّرات في الشويفات... ومكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان يوقفهم
أمن وقضاء
02:55
قاموا بترويج المخدّرات في الشويفات... ومكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان يوقفهم
