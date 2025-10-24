كنعان: وزيرا الصحة والزراعة وعدا بمتابعة موضوع تفشي حالات مرضية خطيرة تصيب الحيوانات البرية في القرية ومحيطها

كتب النائب ابراهيم كنعان على منصة "إكس": ‏"بعد اتصال رئيس بلدية ضهر الصوان المتنية وندائه حول تفشي حالات مرضية خطيرة تصيب الحيوانات البرية في القرية ومحيطها، تواصلت مع وزيري الزراعة والصحة للإسراع في متابعة الموضوع ميدانيا، ووعدا بالقيام فورا بما يلزم، حرصا على الأهالي وحفاطاً على الثروة الحيوانية".