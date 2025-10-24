الأخبار
كنعان: وزيرا الصحة والزراعة وعدا بمتابعة موضوع تفشي حالات مرضية خطيرة تصيب الحيوانات البرية في القرية ومحيطها
أخبار لبنان
2025-10-24 | 12:16
كنعان: وزيرا الصحة والزراعة وعدا بمتابعة موضوع تفشي حالات مرضية خطيرة تصيب الحيوانات البرية في القرية ومحيطها
كتب النائب ابراهيم كنعان على منصة "إكس": "بعد اتصال رئيس بلدية ضهر الصوان المتنية وندائه حول تفشي حالات مرضية خطيرة تصيب الحيوانات البرية في القرية ومحيطها، تواصلت مع وزيري الزراعة والصحة للإسراع في متابعة الموضوع ميدانيا، ووعدا بالقيام فورا بما يلزم، حرصا على الأهالي وحفاطاً على الثروة الحيوانية".
2025-10-14
المنظمة العالمية لصحة الحيوان: العراق تعلن تفشي سلالة من فيروس إنفلونزا الطيور في دواجن بشمال البلاد
2025-10-14
المنظمة العالمية لصحة الحيوان: العراق تعلن تفشي سلالة من فيروس إنفلونزا الطيور في دواجن بشمال البلاد
2025-09-08
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطيني وإصابة 2 حالتهما خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين
2025-09-08
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطيني وإصابة 2 حالتهما خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين
أخبار دولية
2025-10-14
تفشي سلالة من إنفلونزا الطيور شمال العراق
2025-10-14
تفشي سلالة من إنفلونزا الطيور شمال العراق
أخبار لبنان
2025-10-22
هاني تفقد مراكز تابعة لوزارة الزراعة وأكد متابعة تنفيذ الإجراءات التطويرية وتعزيز البنية التحتية للقطاع
2025-10-22
هاني تفقد مراكز تابعة لوزارة الزراعة وأكد متابعة تنفيذ الإجراءات التطويرية وتعزيز البنية التحتية للقطاع
أخبار لبنان
13:49
جدل حول قانون الانتخاب بين برّي والكتائب والقوات: تبادل اتهامات بالعزل الطائفي
13:49
جدل حول قانون الانتخاب بين برّي والكتائب والقوات: تبادل اتهامات بالعزل الطائفي
تقارير نشرة الاخبار
13:45
التأمين بكبسة زر
13:45
التأمين بكبسة زر
تقارير نشرة الاخبار
13:34
كتلة نيابية سنية على النار فماذا لو قرر الحزب المواجهة؟
13:34
كتلة نيابية سنية على النار فماذا لو قرر الحزب المواجهة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:17
توقيف مدير كلية الحقوق وامين السر وطالب لبناني رهن التحقيق في قضية تلاعب وتزوير علامات مسابقات
13:17
توقيف مدير كلية الحقوق وامين السر وطالب لبناني رهن التحقيق في قضية تلاعب وتزوير علامات مسابقات
فنّ
2025-10-22
نادين نسيب نجيم في أسبوع الموضة في الرياض: إطلالة تحاكي العصرية والتميّز (فيديو)
2025-10-22
نادين نسيب نجيم في أسبوع الموضة في الرياض: إطلالة تحاكي العصرية والتميّز (فيديو)
آخر الأخبار
2025-09-25
ترامب: لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
2025-09-25
ترامب: لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
أخبار دولية
2025-09-30
سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: إذا رفض مسلحو "حماس" خطة ترامب فإن إسرائيل "ستُنجز المهمة"
2025-09-30
سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: إذا رفض مسلحو "حماس" خطة ترامب فإن إسرائيل "ستُنجز المهمة"
صحف اليوم
2025-09-15
ملف حصر السلاح... الأمور مجمدة إلى ما بعد الرد الإسرائيلي (الأنباء الكويتية)
2025-09-15
ملف حصر السلاح... الأمور مجمدة إلى ما بعد الرد الإسرائيلي (الأنباء الكويتية)
أخبار لبنان
13:49
جدل حول قانون الانتخاب بين برّي والكتائب والقوات: تبادل اتهامات بالعزل الطائفي
13:49
جدل حول قانون الانتخاب بين برّي والكتائب والقوات: تبادل اتهامات بالعزل الطائفي
تقارير نشرة الاخبار
13:45
التأمين بكبسة زر
13:45
التأمين بكبسة زر
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقاربٌ تاريخي بين الكنيستين الكاثوليكية والانغليكانية بعد خمسة قرونٍ من الانشقاق والتباعد
13:40
تقاربٌ تاريخي بين الكنيستين الكاثوليكية والانغليكانية بعد خمسة قرونٍ من الانشقاق والتباعد
تقارير نشرة الاخبار
13:34
كتلة نيابية سنية على النار فماذا لو قرر الحزب المواجهة؟
13:34
كتلة نيابية سنية على النار فماذا لو قرر الحزب المواجهة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:28
لبنان وصندوق النقد... الوعود كثيرة الخطوات قليلة والنتائج صفر
13:28
لبنان وصندوق النقد... الوعود كثيرة الخطوات قليلة والنتائج صفر
تقارير نشرة الاخبار
13:26
خشية أميركية من تصعيد إسرائيلي ينسف وقف النار في غزة
13:26
خشية أميركية من تصعيد إسرائيلي ينسف وقف النار في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:17
توقيف مدير كلية الحقوق وامين السر وطالب لبناني رهن التحقيق في قضية تلاعب وتزوير علامات مسابقات
13:17
توقيف مدير كلية الحقوق وامين السر وطالب لبناني رهن التحقيق في قضية تلاعب وتزوير علامات مسابقات
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بين الطب والإنسانية : طبيب لبناني يختار وينجح عالمياً ويعيد الطفل اوليفر للحياة !
13:15
بين الطب والإنسانية : طبيب لبناني يختار وينجح عالمياً ويعيد الطفل اوليفر للحياة !
مقدمة نشرة الاخبار
13:13
مقدمة النشرة المسائية 24-10-2025
13:13
مقدمة النشرة المسائية 24-10-2025
اقتصاد
02:04
إنخفاض بأسعار المحروقات...
02:04
إنخفاض بأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
07:29
ادرعي يعلن اكتمال تمرين الفرقة 91 على الحدود اللبنانية: أوسع تمرين منذ بداية الحرب
07:29
ادرعي يعلن اكتمال تمرين الفرقة 91 على الحدود اللبنانية: أوسع تمرين منذ بداية الحرب
خبر عاجل
07:08
معلومات للـLBCI: توقيف مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الفرع الأول التابع للجامعة اللبنانية وأمين السر وطالب لبناني "رهن التحقيق" في قضية تزوير علامات طلاب
07:08
معلومات للـLBCI: توقيف مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الفرع الأول التابع للجامعة اللبنانية وأمين السر وطالب لبناني "رهن التحقيق" في قضية تزوير علامات طلاب
أمن وقضاء
07:02
أمن الدولة يكشف عمليات تزوير وتلاعب بالعلامات في كلية الحقوق - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية
07:02
أمن الدولة يكشف عمليات تزوير وتلاعب بالعلامات في كلية الحقوق - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية
أمن وقضاء
15:56
توقيف المشتبه بها في قتل مواطنتها الاثيوبية في منزلها في البسطة
15:56
توقيف المشتبه بها في قتل مواطنتها الاثيوبية في منزلها في البسطة
خبر عاجل
06:33
تذكير بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة منتصف ليل 25 - 26 الحالي
06:33
تذكير بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة منتصف ليل 25 - 26 الحالي
أخبار لبنان
00:52
سامي الجميّل يرد على بري: من يحاول عزل الطائفة عن بقيّة اللبنانيين هو من يرفض منطق الدولة والمساواة
00:52
سامي الجميّل يرد على بري: من يحاول عزل الطائفة عن بقيّة اللبنانيين هو من يرفض منطق الدولة والمساواة
أمن وقضاء
02:55
قاموا بترويج المخدّرات في الشويفات... ومكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان يوقفهم
02:55
قاموا بترويج المخدّرات في الشويفات... ومكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان يوقفهم
