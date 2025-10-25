نواف سلام إلتقى البابا لاون: السلام في المنطقة لن يقوم إلا على العدل

أكد رئيس الحكومة نواف سلام للبابا لاون الرابع عشر أن اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم يتطلعون إلى زيارته بفرح.



وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "سعدت هذا الصباح بلقاء قداسة البابا لاون الرابع عشر، وأكدت له أن اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم يتطلعون إلى زيارته بفرح. وجدّد قداسته أمامي تعلّقه بمعنى لبنان وتضامنه مع الشعب الفلسطيني في محنته. وبدوري، شددت على أن وحدة لبنان وسيادته وحريته حق لأبنائه جميعاً، وأن السلام في المنطقة لن يقوم إلا على العدل، ولا سيّما على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة".