الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عندي سؤال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزيرة الشؤون الاجتماعية من الجنوب: نعمل على إعداد خطة شاملة لإعادة الإعمار والتعافي
أخبار لبنان
2025-10-25 | 06:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
وزيرة الشؤون الاجتماعية من الجنوب: نعمل على إعداد خطة شاملة لإعادة الإعمار والتعافي
قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد بزيارة ميدانية إلى الجنوب شملت صور وبنت جبيل وجبال البطم، يرافقها وفد من الوزارة، حيث التقت عدداً من رؤساء البلديات والفعاليات المحلية واطّلعت على الأوضاع الاجتماعية في المناطق المتضرّرة من الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
واستهلّت السيّد جولتها بلقاء تشاوري في اتحاد بلديات صور بحضور النواب: عناية عزّ الدين، علي خريس وحسين جشي، إلى جانب رئيس الاتحاد حسن دبوق وعدد من رؤساء البلديات وممثلين عن الأجهزة الأمنية والجمعيات الأهلية.
وأكدت السيد خلال اللقاء أنّ "وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلةً الدولة، تقف إلى جانب أهل الجنوب في هذه المرحلة الصعبة، وتعمل ضمن الإمكانات المتاحة لتأمين الدعم والمساعدة للفئات الأكثر تضررا"، مشيرة الى أن "الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطة شاملة لإعادة الإعمار والتعافي تشمل مشاريع تنموية في المناطق المتضرّرة، أبرزها المشروع المموّل من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار الذي دخل مراحله التحضيرية الأخيرة، إضافة إلى مشروع زراعي بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار".
وشدّدت على أنّ "الوزارة معنيّة بترميم المراكز الاجتماعية في الجنوب وإعادة تشغيلها تدريجيًا"، موضحة أنّ "برامج المساعدات الطارئة التي أُطلقت مؤخرًا تشمل 260 ألف شخص يتلقّون تحويلات نقدية شهرية لمدة ستة أشهر، إلى جانب دعم العائلات النازحة غير القادرة على تحمّل كلفة الإيجار".
وانتقلت السيد بعدها إلى اتحاد بلديات بنت جبيل، حيث التقت برؤساء البلديات ورئيس الاتحاد والنائب أيوب حميد، وتمّ خلال اللقاء عرض الأوضاع الميدانية والتحديات التي تواجه قضاء بنت جبيل في ظلّ الظروف الراهنة. وأكدت وزيرة الشؤون أهمية التنسيق بين الوزارة والبلديات لتأمين الاستجابة الاجتماعية وتعزيز التنمية المحلية.
ثم زارت المركز الإنمائي في بنت جبيل، حيث التقت بفريق العمل وعدد من العائلات المستفيدة من برنامج "أمان"، واطّلعت على سير العمل في المركز والاحتياجات التشغيلية، مشدّدة على "دور المراكز الإنمائية كمحور أساسي في عمل الوزارة، وكمساحة لتقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية ودعم الفئات الأكثر حاجة".
واختُتمت الجولة في بلدة جبال البطم، حيث رعت الوزيرة السيد إعادة افتتاح مركز الشؤون الاجتماعية بعد إعادة تأهيله، بحضور رؤساء البلديات وفعاليات المنطقة. وأكدت في كلمتها أنّ "الوزارة، بصفتها ممثلة الدولة، ملتزمة بالبقاء إلى جانب الناس في الجنوب، وأنّ الحكومة برئاسة الرئيس نواف سلام تعتبر إعادة الإعمار أولوية وطنية والتزامًا إنمائيًا ثابتًا".
وشدّدت السيد في ختام زيارتها على أنّ "العمل الاجتماعي لن ينفصل عن العمل التنموي، وأنّ لبنان لا يمكن أن ينهض إلا عبر تنمية اجتماعية متوازنة تشمل جميع المناطق، بالشراكة بين الدولة والمجتمع المحلي".
أخبار لبنان
حنين السيد
وزارة الشؤون الاجتماعية
الجنوب
الإعمار
التالي
بري تابع مع جابر شؤونًا مالية وتشريعية
نواف سلام إلتقى البابا لاون: السلام في المنطقة لن يقوم إلا على العدل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-09-18
ستارمر: نعمل معا لجمع إسرائيل والمنطقة على خطة شاملة من شأنها تحقيق السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين
آخر الأخبار
2025-09-18
ستارمر: نعمل معا لجمع إسرائيل والمنطقة على خطة شاملة من شأنها تحقيق السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين
0
أخبار دولية
2025-09-24
بيان عربي إسلامي مشترك بعد لقاء مع ترامب في نيويورك حول غزة أكد الموقف الرافض للتهجير القسري ووضع خطة شاملة لإعادة إعمار
أخبار دولية
2025-09-24
بيان عربي إسلامي مشترك بعد لقاء مع ترامب في نيويورك حول غزة أكد الموقف الرافض للتهجير القسري ووضع خطة شاملة لإعادة إعمار
0
آخر الأخبار
2025-10-11
الرئيس المصري: نعتزم استضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة
آخر الأخبار
2025-10-11
الرئيس المصري: نعتزم استضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة
0
أخبار لبنان
2025-10-10
الشيباني من بعبدا: سوريا في مرحلة تعاف وإعادة إعمار وانفتاح العلاقات مع لبنان لمصلحة الشعبين
أخبار لبنان
2025-10-10
الشيباني من بعبدا: سوريا في مرحلة تعاف وإعادة إعمار وانفتاح العلاقات مع لبنان لمصلحة الشعبين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:15
مانتويا يصف لقاء البابا برئيس الحكومة بـ"الايجابي"
أخبار لبنان
10:15
مانتويا يصف لقاء البابا برئيس الحكومة بـ"الايجابي"
0
أخبار لبنان
09:03
"الكتلة الوطنية" تحصد فوزاً في انتخابات كلية العلوم بالجامعة اليسوعية
أخبار لبنان
09:03
"الكتلة الوطنية" تحصد فوزاً في انتخابات كلية العلوم بالجامعة اليسوعية
0
أخبار لبنان
08:11
باسيل: الحكومة بقراراتها تشجع السوريين على المجيء إلى لبنان والتيار رفع الصوت وحيدًا في 2011
أخبار لبنان
08:11
باسيل: الحكومة بقراراتها تشجع السوريين على المجيء إلى لبنان والتيار رفع الصوت وحيدًا في 2011
0
أخبار لبنان
07:26
الحجار بحث مع خضر في أمور إنمائية وإدارية في بعلبك الهرمل
أخبار لبنان
07:26
الحجار بحث مع خضر في أمور إنمائية وإدارية في بعلبك الهرمل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:55
وزير الدفاع الباكستاني: أفغانستان تريد السلام لكن عدم التوصل إلى اتفاق يعني حربًا مفتوحة
آخر الأخبار
08:55
وزير الدفاع الباكستاني: أفغانستان تريد السلام لكن عدم التوصل إلى اتفاق يعني حربًا مفتوحة
0
أخبار لبنان
06:38
وزيرة الشؤون الاجتماعية من الجنوب: نعمل على إعداد خطة شاملة لإعادة الإعمار والتعافي
أخبار لبنان
06:38
وزيرة الشؤون الاجتماعية من الجنوب: نعمل على إعداد خطة شاملة لإعادة الإعمار والتعافي
0
أخبار لبنان
06:49
بري تابع مع جابر شؤونًا مالية وتشريعية
أخبار لبنان
06:49
بري تابع مع جابر شؤونًا مالية وتشريعية
0
أخبار لبنان
07:04
حسن عز الدين: ممارسات العدوّ لن تؤثّر على قرار حزب الله
أخبار لبنان
07:04
حسن عز الدين: ممارسات العدوّ لن تؤثّر على قرار حزب الله
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:11
المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة: المنظمة الدولية تقف عند منعطف تاريخي جديد
آخر الأخبار
08:11
المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة: المنظمة الدولية تقف عند منعطف تاريخي جديد
0
أخبار لبنان
07:04
حسن عز الدين: ممارسات العدوّ لن تؤثّر على قرار حزب الله
أخبار لبنان
07:04
حسن عز الدين: ممارسات العدوّ لن تؤثّر على قرار حزب الله
0
أخبار لبنان
03:52
الأب المدبر جان مارون الهاشم يتحدث عن مراسم إستقبال البابا في لبنان
أخبار لبنان
03:52
الأب المدبر جان مارون الهاشم يتحدث عن مراسم إستقبال البابا في لبنان
0
أخبار دولية
00:03
ترامب "يود" لقاء زعيم كوريا الشمالية خلال جولته الآسيوية: تايوان ستكون جزءا من المحادثات مع شي
أخبار دولية
00:03
ترامب "يود" لقاء زعيم كوريا الشمالية خلال جولته الآسيوية: تايوان ستكون جزءا من المحادثات مع شي
0
أخبار لبنان
14:54
جنبلاط لـ "الإخبارية السورية": حزب الله كان دولة ضمن دولة... وبعض الجهات السياسية في لبنان لم تستوعب التاريخ
أخبار لبنان
14:54
جنبلاط لـ "الإخبارية السورية": حزب الله كان دولة ضمن دولة... وبعض الجهات السياسية في لبنان لم تستوعب التاريخ
0
أخبار لبنان
13:49
جدل حول قانون الانتخاب بين برّي والكتائب والقوات: تبادل اتهامات بالعزل الطائفي
أخبار لبنان
13:49
جدل حول قانون الانتخاب بين برّي والكتائب والقوات: تبادل اتهامات بالعزل الطائفي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
التأمين بكبسة زر
تقارير نشرة الاخبار
13:45
التأمين بكبسة زر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقاربٌ تاريخي بين الكنيستين الكاثوليكية والانغليكانية بعد خمسة قرونٍ من الانشقاق والتباعد
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقاربٌ تاريخي بين الكنيستين الكاثوليكية والانغليكانية بعد خمسة قرونٍ من الانشقاق والتباعد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
كتلة نيابية سنية على النار فماذا لو قرر الحزب المواجهة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
كتلة نيابية سنية على النار فماذا لو قرر الحزب المواجهة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:10
الطقس يتقلب قليلاً بين الأحد والاثنين... إليكم التفاصيل
حال الطقس
02:10
الطقس يتقلب قليلاً بين الأحد والاثنين... إليكم التفاصيل
2
أخبار لبنان
14:54
جنبلاط لـ "الإخبارية السورية": حزب الله كان دولة ضمن دولة... وبعض الجهات السياسية في لبنان لم تستوعب التاريخ
أخبار لبنان
14:54
جنبلاط لـ "الإخبارية السورية": حزب الله كان دولة ضمن دولة... وبعض الجهات السياسية في لبنان لم تستوعب التاريخ
3
أخبار لبنان
14:29
مخزومي لـ"جدل": وقف النار جاء بطلب من حزب الله لا من إسرائيل...
أخبار لبنان
14:29
مخزومي لـ"جدل": وقف النار جاء بطلب من حزب الله لا من إسرائيل...
4
خبر عاجل
15:24
معلومات للـLBCI: قوة من استقصاء جبل لبنان تلقي القبض في كمين على مروجين من آل نحلة وآل الرفاعي في محلة حي السلم وتضبط بحوزتهما كميـة كبيرة من مادة الكوكايين والباز والماريجوانا واسلحة خفيفة وقد تم تسليمهما الى الفصيلة المعنية
خبر عاجل
15:24
معلومات للـLBCI: قوة من استقصاء جبل لبنان تلقي القبض في كمين على مروجين من آل نحلة وآل الرفاعي في محلة حي السلم وتضبط بحوزتهما كميـة كبيرة من مادة الكوكايين والباز والماريجوانا واسلحة خفيفة وقد تم تسليمهما الى الفصيلة المعنية
5
خبر عاجل
15:33
طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على سيارة في بلدة زوطر الغربية قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد وإصابة مواطن بجروح
خبر عاجل
15:33
طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على سيارة في بلدة زوطر الغربية قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد وإصابة مواطن بجروح
6
أمن وقضاء
06:56
بالجرم المشهود... توقيف سيّدة وهي تبيع ذهباً مزيّفاً في صيدا
أمن وقضاء
06:56
بالجرم المشهود... توقيف سيّدة وهي تبيع ذهباً مزيّفاً في صيدا
7
خبر عاجل
04:43
لا صحة لما يتم تداوله عن إنتشار أمني في محيط كنيسة مار مخايل والصور المتداولة معدلة بالذكاء الإصطناعي
خبر عاجل
04:43
لا صحة لما يتم تداوله عن إنتشار أمني في محيط كنيسة مار مخايل والصور المتداولة معدلة بالذكاء الإصطناعي
8
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بين الطب والإنسانية : طبيب لبناني يختار وينجح عالمياً ويعيد الطفل اوليفر للحياة !
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بين الطب والإنسانية : طبيب لبناني يختار وينجح عالمياً ويعيد الطفل اوليفر للحياة !
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More