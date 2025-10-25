الأخبار
حسن عز الدين: ممارسات العدوّ لن تؤثّر على قرار حزب الله

أخبار لبنان
2025-10-25 | 07:04
حسن عز الدين: ممارسات العدوّ لن تؤثّر على قرار حزب الله

أعلن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين أن "وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة تؤكد أنّ العدوّ لم يلتزم بوقف إطلاق النار ولا بوقف عملياته العدائية، ولم يُعر أيّ اهتمام للجنة التي يرأسها الأميركي ومعه الفرنسي، ولا لأي ميثاق أو عهد أو اتفاق أو تفاهم يوقّعه مع الآخرين". 

وقال: "إنّ وتيرة الاعتداءات تتزايد من جديد، والهدف منها واضح وصريح، فالعدوّ الصهيونيّ ليس شريكا للأميركيّ، بل الأميركي هو من يخطّط ويبرمج ويحدّد الأهداف، ويأمر الإسرائيليّ بالتنفيذ، والدليل على ذلك أنّ الحرب في غزّة توقّفت حين قرّر ترامب ذلك".

كلام جاء عز الدين خلال الحفل التكريمي الذي أقامه "حزب الله" للشهيد مفقود الأثر حسين محمد مطوط في بلدة الغازية، بمشاركة شخصيات وفعاليات وحشد من الأهالي.

وأشار إلى أن "الضغوطات الميدانية والغارات الجوية سواء في البقاع أو في الجنوب اتّسعت لتشمل أهدافًا مدنية واقتصادية بعد أن استُنزفت الأهداف العسكرية، وذلك بهدف الضغط على المجتمع والشعب اللبناني ليبتعد عن المقاومة".

واعتبر أنّ "العدوّ يسعى من وراء ذلك إلى منع إعادة الإعمار والبناء، سواء في القرى المقاومة أو المناطق التي أصابها العدوان، في محاولةٍ لإضعاف الإرادة وإشاعة الخوف والقلق"، قائلا: "إلا أنّ أبناء هذه الأرض ما زالوا مستعدّين للصمود والتضحية وإعادة البناء بكلّ ما يستطيعون، رغم الضغوط العسكرية والسياسية والإعلامية التي تُمارس عليهم، ورغم الحملات الممنهجة التي تستهدف معنويات الناس بغية انهيارهم من الداخل، ليسهل على العدوّ تحقيق أهدافه".

وشدد عز الدين على أنّ "ممارسات العدوّ، مهما تصاعدت في المستقبل، لن تؤثّر على قرار حزب الله ولا على قرار المقاومة في الصمود والثبات والتجذّر في هذه الأرض".

وأعرب عن "أسفه لوجود بعض اللبنانيين الذين يشاركون في الحملة الإعلامية والسياسية ضدّ المقاومة، إمّا عن جهلٍ أو عن عمدٍ وسابق تصوّرٍ وتصميم، متخذين مواقف تتماهى مع مواقف العدوّ، في حين أنّ الواجب الوطني يقتضي أن يتوحّد اللبنانيون في وجه أيّ عدوان خارجيّ".

وأشار عز الدين الى أنّه "في الدول التي تتعرّض لاحتلالٍ أو عدوان، يتوحّد أبناء الوطن رغم اختلافاتهم السياسية في مواجهة العدوّ، لكنّ لبنان ما زال يفتقد الحسّ الوطني الجامع، مما يجعله خاصرةً رخوة لأطماع الأعداء"، داعيًا إلى "الوعي والوحدة والثبات في مواجهة كلّ تهديد يستهدف الوطن والمقاومة".

أخبار لبنان

حسن عز الدين

الاعتداءات الإسرائيلي

حزب الله

