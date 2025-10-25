إنطلاق برنامج إعداد المديرين في وزارة التربية

إنطلق اليوم في وزارة التربية والتعليم العالي، وبمبادرة من مكتب الوزيرة الدكتورة ريما كرامي، برنامج إعداد المديرين في مختلف المناطق اللبنانية بمشاركة 690 مديرًا ومديرة مدرسة وثانوية رسمية من الذين تم تكليفهم بإدارة المدارس ونجحوا في المقابلات التي أجرتها اللجنة المولجة بذلك.



وهذه الدفعة هي الأولى، وتشمل 690 مديرًا ومديرة من أصل 1300، وسيتبعها قريبًا 300 مدير آخرين في الدفعة الثانية.



‎وينفذ برنامج الإعداد من خلال كلية التربية في الجامعة اللبنانية، بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء، وبتمويل بالشراكة بين الإتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسف عبر الصندوق الإئتماني للتعليم TREF.



ويهدف البرنامج الى تمكين المديرين من امتلاك المهارات والقدرات التي تؤهلهم لقيادة مدارسهم بفاعلية كقادة تربويين، إنطلاقًا من قناعة وزارة التربية من أن العنصر الحاسم في نجاح المدرسة الرسمية هو إدارتها.