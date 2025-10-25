الأخبار
الحجار بحث مع خضر في أمور إنمائية وإدارية في بعلبك الهرمل
أخبار لبنان
2025-10-25 | 07:26
الحجار بحث مع خضر في أمور إنمائية وإدارية في بعلبك الهرمل
زار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، وتم البحث في الأمور الإنمائية والإدارية في المحافظة.
أخبار لبنان
إنمائية
وإدارية
بعلبك
الهرمل
التالي
باسيل: الحكومة بقراراتها تشجع السوريين على المجيء إلى لبنان والتيار رفع الصوت وحيدًا في 2011
وزارة الزراعة – مديرية الثروة الحيوانية تتابع مسألة نفوق حيوانات برية
السابق
آخر الأخبار
أخبار دولية
10:34
ترامب يلتقي أمير قطر على متن الطائرة الرئاسية خلال توقّف فنّي في طريقه إلى آسيا
أخبار دولية
10:34
ترامب يلتقي أمير قطر على متن الطائرة الرئاسية خلال توقّف فنّي في طريقه إلى آسيا
0
آخر الأخبار
10:30
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة الشعيتية - صور بين الساعة 17.30 والساعة 18.30
آخر الأخبار
10:30
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة الشعيتية - صور بين الساعة 17.30 والساعة 18.30
0
آخر الأخبار
10:29
معلومات أمنية للـLBCI: لا صحة للأخبار المتداولة في شأن اختطاف فتاة في لبنان وتعذيبها
آخر الأخبار
10:29
معلومات أمنية للـLBCI: لا صحة للأخبار المتداولة في شأن اختطاف فتاة في لبنان وتعذيبها
0
أخبار لبنان
10:15
مانتويا يصف لقاء البابا برئيس الحكومة بـ"الايجابي"
أخبار لبنان
10:15
مانتويا يصف لقاء البابا برئيس الحكومة بـ"الايجابي"
أخبار لبنان
10:15
مانتويا يصف لقاء البابا برئيس الحكومة بـ"الايجابي"
أخبار لبنان
10:15
مانتويا يصف لقاء البابا برئيس الحكومة بـ"الايجابي"
0
أخبار لبنان
09:03
"الكتلة الوطنية" تحصد فوزاً في انتخابات كلية العلوم بالجامعة اليسوعية
أخبار لبنان
09:03
"الكتلة الوطنية" تحصد فوزاً في انتخابات كلية العلوم بالجامعة اليسوعية
0
أخبار لبنان
08:11
باسيل: الحكومة بقراراتها تشجع السوريين على المجيء إلى لبنان والتيار رفع الصوت وحيدًا في 2011
أخبار لبنان
08:11
باسيل: الحكومة بقراراتها تشجع السوريين على المجيء إلى لبنان والتيار رفع الصوت وحيدًا في 2011
0
آخر الأخبار
07:21
وزارة الزراعة – مديرية الثروة الحيوانية تتابع مسألة نفوق حيوانات برية
آخر الأخبار
07:21
وزارة الزراعة – مديرية الثروة الحيوانية تتابع مسألة نفوق حيوانات برية
موضة وجمال
2025-10-21
في الظهور الإعلامي الأول لها بعد تتويجها... هذا ما قالته بيرلا حرب للـLBCI! (فيديو)
موضة وجمال
2025-10-21
في الظهور الإعلامي الأول لها بعد تتويجها... هذا ما قالته بيرلا حرب للـLBCI! (فيديو)
0
آخر الأخبار
2025-10-24
حماس: المرحلة الثانية من الاتفاق تتطلب مزيدا من النقاش والتفاهم مع الوسطاء لأنها تتضمن إشكاليات معقدة
آخر الأخبار
2025-10-24
حماس: المرحلة الثانية من الاتفاق تتطلب مزيدا من النقاش والتفاهم مع الوسطاء لأنها تتضمن إشكاليات معقدة
0
فنّ
2025-10-22
نادين نسيب نجيم في أسبوع الموضة في الرياض: إطلالة تحاكي العصرية والتميّز (فيديو)
فنّ
2025-10-22
نادين نسيب نجيم في أسبوع الموضة في الرياض: إطلالة تحاكي العصرية والتميّز (فيديو)
0
آخر الأخبار
05:05
التحكم المروري: تصادم بين باص لنقل الركاب ومركبة على أوتوستراد جل الديب باتجاه الدورة والأضرار مادية ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة
آخر الأخبار
05:05
التحكم المروري: تصادم بين باص لنقل الركاب ومركبة على أوتوستراد جل الديب باتجاه الدورة والأضرار مادية ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة
آخر الأخبار
08:11
المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة: المنظمة الدولية تقف عند منعطف تاريخي جديد
آخر الأخبار
08:11
المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة: المنظمة الدولية تقف عند منعطف تاريخي جديد
0
أخبار لبنان
07:04
حسن عز الدين: ممارسات العدوّ لن تؤثّر على قرار حزب الله
أخبار لبنان
07:04
حسن عز الدين: ممارسات العدوّ لن تؤثّر على قرار حزب الله
0
أخبار لبنان
03:52
الأب المدبر جان مارون الهاشم يتحدث عن مراسم إستقبال البابا في لبنان
أخبار لبنان
03:52
الأب المدبر جان مارون الهاشم يتحدث عن مراسم إستقبال البابا في لبنان
0
أخبار دولية
00:03
ترامب "يود" لقاء زعيم كوريا الشمالية خلال جولته الآسيوية: تايوان ستكون جزءا من المحادثات مع شي
أخبار دولية
00:03
ترامب "يود" لقاء زعيم كوريا الشمالية خلال جولته الآسيوية: تايوان ستكون جزءا من المحادثات مع شي
0
أخبار لبنان
14:54
جنبلاط لـ "الإخبارية السورية": حزب الله كان دولة ضمن دولة... وبعض الجهات السياسية في لبنان لم تستوعب التاريخ
أخبار لبنان
14:54
جنبلاط لـ "الإخبارية السورية": حزب الله كان دولة ضمن دولة... وبعض الجهات السياسية في لبنان لم تستوعب التاريخ
0
أخبار لبنان
13:49
جدل حول قانون الانتخاب بين برّي والكتائب والقوات: تبادل اتهامات بالعزل الطائفي
أخبار لبنان
13:49
جدل حول قانون الانتخاب بين برّي والكتائب والقوات: تبادل اتهامات بالعزل الطائفي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
التأمين بكبسة زر
تقارير نشرة الاخبار
13:45
التأمين بكبسة زر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقاربٌ تاريخي بين الكنيستين الكاثوليكية والانغليكانية بعد خمسة قرونٍ من الانشقاق والتباعد
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقاربٌ تاريخي بين الكنيستين الكاثوليكية والانغليكانية بعد خمسة قرونٍ من الانشقاق والتباعد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
كتلة نيابية سنية على النار فماذا لو قرر الحزب المواجهة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
كتلة نيابية سنية على النار فماذا لو قرر الحزب المواجهة؟
1
حال الطقس
02:10
الطقس يتقلب قليلاً بين الأحد والاثنين... إليكم التفاصيل
حال الطقس
02:10
الطقس يتقلب قليلاً بين الأحد والاثنين... إليكم التفاصيل
2
أخبار لبنان
14:54
جنبلاط لـ "الإخبارية السورية": حزب الله كان دولة ضمن دولة... وبعض الجهات السياسية في لبنان لم تستوعب التاريخ
أخبار لبنان
14:54
جنبلاط لـ "الإخبارية السورية": حزب الله كان دولة ضمن دولة... وبعض الجهات السياسية في لبنان لم تستوعب التاريخ
3
أخبار لبنان
14:29
مخزومي لـ"جدل": وقف النار جاء بطلب من حزب الله لا من إسرائيل...
أخبار لبنان
14:29
مخزومي لـ"جدل": وقف النار جاء بطلب من حزب الله لا من إسرائيل...
4
خبر عاجل
15:24
معلومات للـLBCI: قوة من استقصاء جبل لبنان تلقي القبض في كمين على مروجين من آل نحلة وآل الرفاعي في محلة حي السلم وتضبط بحوزتهما كميـة كبيرة من مادة الكوكايين والباز والماريجوانا واسلحة خفيفة وقد تم تسليمهما الى الفصيلة المعنية
خبر عاجل
15:24
معلومات للـLBCI: قوة من استقصاء جبل لبنان تلقي القبض في كمين على مروجين من آل نحلة وآل الرفاعي في محلة حي السلم وتضبط بحوزتهما كميـة كبيرة من مادة الكوكايين والباز والماريجوانا واسلحة خفيفة وقد تم تسليمهما الى الفصيلة المعنية
5
خبر عاجل
15:33
طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على سيارة في بلدة زوطر الغربية قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد وإصابة مواطن بجروح
خبر عاجل
15:33
طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على سيارة في بلدة زوطر الغربية قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد وإصابة مواطن بجروح
6
أمن وقضاء
06:56
بالجرم المشهود... توقيف سيّدة وهي تبيع ذهباً مزيّفاً في صيدا
أمن وقضاء
06:56
بالجرم المشهود... توقيف سيّدة وهي تبيع ذهباً مزيّفاً في صيدا
7
خبر عاجل
04:43
لا صحة لما يتم تداوله عن إنتشار أمني في محيط كنيسة مار مخايل والصور المتداولة معدلة بالذكاء الإصطناعي
خبر عاجل
04:43
لا صحة لما يتم تداوله عن إنتشار أمني في محيط كنيسة مار مخايل والصور المتداولة معدلة بالذكاء الإصطناعي
8
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بين الطب والإنسانية : طبيب لبناني يختار وينجح عالمياً ويعيد الطفل اوليفر للحياة !
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بين الطب والإنسانية : طبيب لبناني يختار وينجح عالمياً ويعيد الطفل اوليفر للحياة !
