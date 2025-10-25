"الكتلة الوطنية" تحصد فوزاً في انتخابات كلية العلوم بالجامعة اليسوعية

شهدت الجامعة اليسوعية في بيروت (USJ) عودة لافتة لـ "حزب الكتلة الوطنية" إلى ساحة الانتخابات الجامعية، بعد سنوات من الغياب.

إذ حققت لائحة الكتلة فوزاً في انتخابات كلية العلوم السياسية وفوزها بستة اعضاء ورئاسة مجلس الكلية في حين فازت القوات اللبنانية بثلاثة مقاعد، في مؤشر إلى تجدد الحضور السياسي للكتلة الوطنية بين صفوف الشباب والطلاب.

ويُعدّ هذا الفوز خطوة عملية في مسار إعادة تنشيط العمل الطلابي داخل الجامعات، خصوصاً في ظل الانكماش الذي أصاب النشاط الحزبي الجامعي في السنوات الأخيرة نتيجة الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تمرّ بها البلاد.

وأكدت مصادر طلابية أنّ عودة الكتلة الوطنية عبر جناحها الشبابي يعكس رغبة الجيل الجديد في الانخراط في العمل الوطني من خارج الاصطفافات التقليدية، وفي طرح خطاب إصلاحي يرتكز على مبادئ السيادة الكاملة للدولة والمواطنة والنزاهة.