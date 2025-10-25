وصف الخبير في الشؤون الفاتيكانية الكاتب روبيرتو منتويا زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الى الفاتيكان بـ"الإيجابية".

وقال في حديث مع الوكالة الوطنية الاعلام: "تابعت الصحافة الإيطالية والعالمية باهتمام بالغ استقبال الحبر الاعظم البابا لاوون الرابع عشر لرئيس الحكومة اللبنانية وصاحب الايدي النظيفة القاضي السابق في محكمة الجنايات الدولية نواف سلام".

وأضاف: "سلط معظم الزملاء المعتمدين لدى الكرسيّ الرسوليّ الضوء على لقاء الضيف اللبناني بأمين سرِّ دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، يرافقه أمين السرِّ للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد غالاغر".

وأوضحت دار الصحافة التابعة للكرسيّ الرسوليّ الرضا بالعلاقات الثنائية الجيدة، لافتة إلى أنّه عُبّر عن التطلع المشترك إلى الزيارة الرسوليّة لقداسة البابا لاوون الرابع عشر الرسولية إلى لبنان، من ٣٠ تشرين الثاني وحتى ٢ كانون الأول ٢٠٢٥.

وأشارت الدار إلى أنّه "بعد ذلك، تطرق اللقاء إلى الآمال التي يعلقها الشعب اللبنانيّ على عملية الإصلاحات والاستقرار في البلاد، وتوسع ليشمل السياق الإقليميّ، مع التمنيات المشتركة بالتوصل قريبًا إلى سلام كامل في منطقة الشرق الأوسط بأسرها".