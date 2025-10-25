الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تدابير سير في عدّة مناطق لبنانية في مناسبات وتواريخ مختلفة

أخبار لبنان
2025-10-25 | 10:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تدابير سير في عدّة مناطق لبنانية في مناسبات وتواريخ مختلفة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تدابير سير في عدّة مناطق لبنانية في مناسبات وتواريخ مختلفة

أعلنت المديرية العامّة لقـوى الأمن الدّاخليّ أنّ شركة Né à Beyrouth ستصوّر العاصمة بيروت وتحديدًا شارع الأمير بشير في وسط بيروت، وشارع الشامي في منطقة الجميزة، وشارعي دباس وعبد الهادي – الأشرفية، بحيث ستقفل الشوارع على الشكل الآتي:

  • ما بين 26 و28-10-2025 في فترة بعد الظهر والليل، شارع الشامي الجميزة.
  • بتاريخ 27-10-2025 من الساعة 1.00 صباحًا لغاية الساعة 5.00 فجرًا، شارع الأمير بشير – وسط بيروت (بين جامع الأمير وشارع سوريا)
  • بتاريخ 2-11-2025 خلال أوقات التصوير فقط في شارع دباس- الأشرفية (المشتق من شارع مار متر وشارع الحكمة)
  • بتاريخي 9 و 16-11-2025 لبضع ساعات في شارع عبد الهادي – الأشرفية (المشتق من شارع شكري عسلي)

 

كما أعلنت أنّها إلحاقًا لبلاغنا السابق المتعلّق بمباشرة إحدى الشّركات المُتعّهدة أعمال حفريّات لبنى تحتيّة في محلّة كورنيش المزرعة تحت جسر الكولا بتاريخ 24 -10-2025 وبعد أن تمّ تأجيل الأعمال المذكورة في المكان إلى تاريخ 25-10-2025 تتّخذ تدابير السير نفسها في المكان بالتاريخ الجديد، على الشكل الآتي:

– تحويل السّير من جهة التحويلة الأولى عند الإشارة الكهربائية باتّجاه التحويلة الثانية تحت الجسر، ومن تقاطع التحويلة الثانية تحت الجسر باتّجاه التحويلة الأولى. بحيث ستؤدّي هذه الأعمال إلى منع المرور في المحلّة المذكورة، طيلة فترة الأشغال.

 

وأشار المديرية إلى إقامة الاتّحاد اللبنانيّ للدرّجات “سباق كأس لبنان لدرّاجات الطرق” لمسافة 65 كلم، وذلك الساعة 6.00 من تاريخ 26-10-2025 نقطة الانطلاق ستكون من أمام معرض رشيد كرامي الدولي – طرابلس باتّجاه الطريق البحري–شكّا البترون وصولًا إلى جبيل، من ثمّ صعودًا باتّجاه عنايا حيث نقطة الوصول بالقرب من حاجز الجيش اللبناني.

 

وطلبت من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخليّ وإرشاداتهم، في الأمكنة المذكورة، تسهيلًا للمرور، وحِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

مناطق

لبنانية

مناسبات

وتواريخ

مختلفة

LBCI التالي
أسرار الصحف 25-10-2025
جنبلاط لـ "الإخبارية السورية": حزب الله كان دولة ضمن دولة... وبعض الجهات السياسية في لبنان لم تستوعب التاريخ
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-04

تدابير سير في المنارة – بيروت بمناسبة إجراء سباق الترياتلون بتاريخ 5-10-2025

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-27

تدابير سير في منطقة المنارة – بيروت بمناسبة إقامة سباق قائد الجيش الاحد

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-27

تدابير سير في منطقة المارينا الضبية بمناسبة إقامة سباق للدرّاجات الهوائية الاحد

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-13

تدابير سير في منطقة وطى الجوز غدًا بمناسبة إقامة سباق رياضي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:04

وزير الإعلام في زيارة رسمية لقطر تعزيزا للتعاون ودعم الإعلام اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
12:55

وزارة الزراعة تضبط عملية تفحيم غير شرعية

LBCI
أمن وقضاء
11:47

أمن الدولة يوقف شخصًا يستخدم مياه الصرف الصحيّ لريّ المزروعات

LBCI
أخبار لبنان
11:20

سلام زار  دير مار أنطونيوس الكبير للرهبانية المارونية المريمية في روما

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-21

مقدمة النشرة المسائية

LBCI
أخبار دولية
2025-09-15

المحادثات التجارية الأميركية-الصينية تتواصل في مدريد لليوم الثاني

LBCI
صحف اليوم
2025-09-16

السنة القضائية الجديدة تنطلق اليوم... وهذا ما قاله مرجع قضائي لـ"الشرق الأوسط"

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-25

إعادة انتخاب جوزيف غريّب رئيسًا لمجلس نقابة مستوردي الأدوية وانتخاب خمسة أعضاء جدد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

لماذا نؤخّر الساعة ساعة واحدة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

أزمة رقائق تهزّ قطاع السيارات العالمي... وتكشف هشاشة أوروبا الصناعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

من كريات غات إلى غزة: واشنطن تمسك بخيوط خطة ترامب للسلام

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:13

مقدمة النشرة المسائية 25-10-2025

LBCI
آخر الأخبار
08:11

المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة: المنظمة الدولية تقف عند منعطف تاريخي جديد

LBCI
أخبار لبنان
07:04

حسن عز الدين: ممارسات العدوّ لن تؤثّر على قرار حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
03:52

الأب المدبر جان مارون الهاشم يتحدث عن مراسم إستقبال البابا في لبنان

LBCI
أخبار دولية
00:03

ترامب "يود" لقاء زعيم كوريا الشمالية خلال جولته الآسيوية: تايوان ستكون جزءا من المحادثات مع شي

LBCI
أخبار لبنان
14:54

جنبلاط لـ "الإخبارية السورية": حزب الله كان دولة ضمن دولة... وبعض الجهات السياسية في لبنان لم تستوعب التاريخ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:10

الطقس يتقلب قليلاً بين الأحد والاثنين... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
14:54

جنبلاط لـ "الإخبارية السورية": حزب الله كان دولة ضمن دولة... وبعض الجهات السياسية في لبنان لم تستوعب التاريخ

LBCI
أخبار لبنان
14:29

مخزومي لـ"جدل": وقف النار جاء بطلب من حزب الله لا من إسرائيل...

LBCI
خبر عاجل
15:24

معلومات للـLBCI: قوة من استقصاء جبل لبنان تلقي القبض في كمين على مروجين من آل نحلة وآل الرفاعي في محلة حي السلم وتضبط بحوزتهما كميـة كبيرة من مادة الكوكايين والباز والماريجوانا واسلحة خفيفة وقد تم تسليمهما الى الفصيلة المعنية

LBCI
أمن وقضاء
06:56

بالجرم المشهود... توقيف سيّدة وهي تبيع ذهباً مزيّفاً في صيدا

LBCI
خبر عاجل
15:33

طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على سيارة في بلدة زوطر الغربية قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد وإصابة مواطن بجروح

LBCI
خبر عاجل
04:43

لا صحة لما يتم تداوله عن إنتشار أمني في محيط كنيسة مار مخايل والصور المتداولة معدلة بالذكاء الإصطناعي

LBCI
أخبار لبنان
06:38

وزيرة الشؤون الاجتماعية من الجنوب: نعمل على إعداد خطة شاملة لإعادة الإعمار والتعافي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More