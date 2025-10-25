الأخبار
وزارة الزراعة تضبط عملية تفحيم غير شرعية

أخبار لبنان
2025-10-25 | 12:55
مشاهدات عالية
وزارة الزراعة تضبط عملية تفحيم غير شرعية

نفّذت وزارة الزراعة - مركز أحراج وصيد جونية، وبمؤازرة سرية جونية في قوى الأمن الداخلي، عملية ميدانية نوعية في منطقة وعرة للغاية بين العُبرة وقرقريا في قضاء كسروان.

 

وصادرت أربع آليات وحوالي ثلاثة أطنان من الفحم الناتج عن أعمال تفحيم غير شرعية.

 

وأوضحت الوزارة أن المخالفين كانوا يعمدون إلى نقل الفحم من قعر الوادي بواسطة سلك فولاذي معلّق في الهواء، لتُرفع الكميات إلى أعالي الجبل حيث يتم تحميلها في الآليات تمهيدًا لإخراجها من المنطقة، في أسلوب غير مألوف وصعب الرصد بسبب وعورة التضاريس.

 

وأكدت وزارة الزراعة أن مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية هي الجهة المخوّلة إصدار تراخيص التشحيل والتفحيم وفق الأصول القانونية ولمن يستوفي الشروط البيئية والفنية. 

 

وشدّدت على أنها ستواصل تطبيق القوانين بحزم لحماية الغابات من التعديات، داعية جميع المواطنين إلى الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة قبل القيام بأي نشاط داخل الأحراج، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين.

 

وتندرج هذه العملية ضمن سياسة وزارة الزراعة الرامية إلى صون الثروة الحرجية اللبنانية ومنع استنزافها، حفاظًا على التوازن البيئي والموارد الطبيعية التي تُعدّ من الركائز الأساسية للتنمية المستدامة في لبنان.


أخبار لبنان

آخر الأخبار

الزراعة

عملية

تفحيم

شرعية

