وزارة الثقافة -المديرية العامة للاثار تواكب حفريات عقار موقع الباشورة 740

أعلنت وزارة الثقافة-المديرية العامة للآثار في بيان لها حول الآثار المكتشفة في ما يلي أن الحفريات الأثرية في موقع الباشوية 740، بدأت عام 2014 وأسفرت عن إكتشاف معالم أثرية تعود الى الفترة الرومانية وقد تابعت المديرية العامة للاثار ادق التفاصيل المتعلقة بالحفر والمكتشفات.



ولفتت الى في بيان، الى أنه في عام 2018 أصدر وزير الثقافة قراراً قضى بحماية المعالم الأثرية ودمجها ضمن المشروع المنوي تنفيذه، ولكن نظرا للظروف الطارئة التي اصابت لبنان توقفت كافة الأعمال منذ ذلك الوقت.



وقالت: "حاليًا تقدم اصحاب العلاقة بطلب لإقامة موقف للسيارات في المساحة الخالية من المعالم ألاثرية. وعليه تمت الموافقة لهم بإقامة هذا الموقف المؤقت شرط التقيد بشروط المديرية العامة للاثار حيث تشرف هذه المديرية العامة على ادق التفاصيل لاسيما ترميم المعالم الجنائزية إضافة الى السياج المنوي إقامته لحماية المعالم".



وأشارت الى أن المديرية العامة للآثار كلفت فريقًا مختصًا بالتواجد في الموقع أثناء تنفيذ الأعمال، لمتابعة سير الأشغال وضمان الحفاظ على المكتشفات الأثرية.

الى ذلك، أكدت وزارة الثقافة - المديرية العامة للاثار انها تسعى دائماً للحفاظ على المعالم الاثرية وصونها وحمايتها وإبرازها.