الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قداس في الذكرى ٣٥ لاستشهاد القائد داني شمعون وعائلته
أخبار لبنان
2025-10-26 | 03:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
قداس في الذكرى ٣٥ لاستشهاد القائد داني شمعون وعائلته
بمناسبة الذكرى ٣٥ لاستشهاد القائد داني شمعون وعائلته، دعا حزب الوطنيين الأحرار إلى قداس إلهي في كنيسة مار أنطونيوس الكبير – السوديكو، لراحة أنفسهم وكل شهداء "نمور الأحرار".
وترأس الذبيحة الإلهية الأباتي طلال الهاشم، وألقى عظة قال فيها: "في زمن الصليب، نستذكر تضحيات داني من أجل الوطن. وهذه الفترة هي فرصة للتأمل، ونحن في زمن الإيمان العميق، نترقب مجيء الرب. فالصليب يمنحنا السلام ويحمي نفوسنا في مواجهة الخطر."
وكانت مُلفتة الطلبات والتضرعات التي تلت من خلال النوايا:
الإعلامية رودا بدر: "حزب الوطنيين الأحرار يبقى وفياً لتضحيات شهدائه، مسامحًا لا منتقماً، محافظًا على الشرف والوطن فوق كل اعتبار. تضحيات نمور الأحرار أثمرت اليوم، ومسار استعادة الدولة ابتدأ، مع عهد جديد وجيش بطل وسياج لوطن نؤمن به. رغم الألم والوجع، الحلم بلبنان أجمل مستمر. نسأل الله القوة للاستمرار في المسيرة الوطنية، والحكمة للحفاظ على الوحدة والمصلحة العليا للوطن، وعلى عهد الشهداء باقون أوفياء للهوية والعدالة".
الكسا لحود: "داني شمعون لم يعد مجرد ذكرى، بل صار رمزًا للوجع والكرامة. اغتالوه لأنهم لم يستطيعوا مواجهته فكريًا أو بمشروعه الوطني، فاستُشهد مع إنغريد وطارق وجوليان، تاركين ألم الأم وطفولة تبكي وطنًا موجوعًا. الشمعونية ليست اسمًا فحسب، بل مشروع مجد وزعامة مرتبط برمز الاستقلال والهوية. وفاؤنا لا يُقاس بالكلام، بل بالتمسّك بالهوية، ونصلي أن تبقى تضحيات الشهداء بلسمًا للوطن وصرخةً ضد الظلم حتى تشرق حقيقة العدل".
الطفلة كريستي عون: "رثت طارق وجوليان بكلمات مؤثرة، قائلة إن طفلين ناما كوردٍ مزهر وصحيا ملاكين في السماء، لا يعرفان العداوة ولا السياسة، وكل ذنبهما أنهما أبناء داني. رصاص الغدر قتل البراءة لا الجسد، والطفولة لا الحياة. أكدت أن موتهما كان قربانًا للحرية، وأن دمهما صار خمراً يكتب به الوطن فرحه الجديد. وجّهت لهما وعدًا باسم الرفاق: "قتلونا، لكن لم يقتلوا الحلم، ودموعنا ستصبح أملًا ووطنًا يليق بتضحياتكم".
ريموندا ناصيف: "يا رب، بالوقت اللي عم تعبر فيه بلادنا نحو الدولة اللي ناضل واستشهد داني شمعون وعيلتو، كرمالها، متطلب منك تعطينا القوة والشجاعة ت نستمر "احرار" بالدفاع عن لبنان، نحمل مشعل الحقيقة اللي حملو داني ورفاقه، ونقلهن انو لبنان اللي ناضلو من اجله عم يولد من جديد، وعم يسترجع حريته وسيادته واستقلاله، وهيدا بفضلن، وهوي ثمرة استشهادهن تا نبقى بهالارض… منسألك يا رب!".
وبعد القداس، شكر امين الشؤون الاجتماعية انطوان الأسمر باسم الحزب وسائل الاعلام وكل من شارك بالصلاة والآباء القيّمين على دير مار أنطونيوس السوديكو، كما أُلقي نص الكلمة الواردة من مديرية المراسم في القصر الجمهوري: "في هذه المناسبة، لا يسعنا إلا أن نستذكر شهداء الوطن الذين قدموا دماءهم فداءً للبنان، ونرفع الصلاة لأجل راحة أنفسهم."
وألقى رئيس الحزب النائب كميل شمعون كلمة جاء فيها: "بهذه المناسبة، نستذكر القائد داني شمعون، الذي كان أكثر من صديق أو عم، فقد كان رائدًا ومثالًا للمستقبل المشرق للبنان. كان لداني مشروع رئاسي يعكس رؤيتنا، حيث طرح برنامجًا يتناول الفيدرالية، لنبني معًا مجتمعًا يتيح التعايش على أسس واضحة وسليمة. وقد تبنَّينا هذا المشروع، إذ لا خلاص للبنان إلا باعتماده، فهو يحمي الأقليات ويتيح لكل فئة أن تعيش بحرية وكرامة.
وشدد شمعون على أنه حان الوقت لنتكاتف ونحقق لبنان الذي حلم به داني شمعون.
وقال: "لن ننسى داني ورفاقه وال 10452 ك٢ الذين ناضلوا من أجله، و4,000 شهيد من "نمور الأحرار" الذين ضحوا بأنفسهم ليبقى رأينا الحر سيدًا في هذا الوطن".
وأضاف: "لدينا استحقاق انتخابي نيابي، فكروا جيدًا في اختيار نواب يمثلكم ويحسّون معكم، لا يسرقون حقوقكم، لنخرج من هذا الكابوس ونبني بلدًا جديدًا، ونستفيد من هذا الواقع لتحقيق السلام في المنطقة، لنعود لنعيش أحلامنا ونجسد رؤية داني شمعون".
أخبار لبنان
الذكرى
لاستشهاد
القائد
شمعون
وعائلته
التالي
الطقس يتقلب قليلاً بين بعد ظهر اليوم وصباح الغد.. ولا منخفضات في الافق
وزارة الثقافة -المديرية العامة للاثار تواكب حفريات عقار موقع الباشورة 740
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-09-13
قداس عائلي في بكفيا في الذكرى الـ43 لاستشهاد الرئيس بشير الجميل
آخر الأخبار
2025-09-13
قداس عائلي في بكفيا في الذكرى الـ43 لاستشهاد الرئيس بشير الجميل
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-13
عائلة الرئيس الشهيد بشير الجميل أحيت الذكرى الثالثة والأربعين لاستشهاده في بكفيا
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-13
عائلة الرئيس الشهيد بشير الجميل أحيت الذكرى الثالثة والأربعين لاستشهاده في بكفيا
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-27
الذكرى الاولى لاستشهاد السيدين أحياها عشرات الالاف في الضاحية بحضور شعبيّ وسياسيّ
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-27
الذكرى الاولى لاستشهاد السيدين أحياها عشرات الالاف في الضاحية بحضور شعبيّ وسياسيّ
0
أخبار لبنان
2025-09-16
إعلان فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد نصرالله وصفي الدين
أخبار لبنان
2025-09-16
إعلان فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد نصرالله وصفي الدين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:51
حنكش للـLBCI: سنقاطع جلسة الثلاثاء في هذه الحال ولقاء سيجمعنا اليوم مع القوى السياسية الرافضة لقانون المقاعد الستة
تقارير نشرة الاخبار
08:51
حنكش للـLBCI: سنقاطع جلسة الثلاثاء في هذه الحال ولقاء سيجمعنا اليوم مع القوى السياسية الرافضة لقانون المقاعد الستة
0
أخبار لبنان
08:49
وزير الإعلام: بين قطر ولبنان صلةُ وجدان
أخبار لبنان
08:49
وزير الإعلام: بين قطر ولبنان صلةُ وجدان
0
أخبار لبنان
08:30
فضل الله: يريدون استثمار نتائج العدوان الاسرائيليّ في تصرف غير اخلاقيّ وغير وطنيّ
أخبار لبنان
08:30
فضل الله: يريدون استثمار نتائج العدوان الاسرائيليّ في تصرف غير اخلاقيّ وغير وطنيّ
0
أخبار لبنان
07:24
قبلان: الدولة دولة بالعدالة والشراكة والمساواة لا بالغبن والحصار والإنتقام
أخبار لبنان
07:24
قبلان: الدولة دولة بالعدالة والشراكة والمساواة لا بالغبن والحصار والإنتقام
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-10-23
مكتب نتنياهو: تصويت المعارضة على مناقشة ضمّ الضفة الغربية يُعدّ "استفزازا متعمدا"
أخبار دولية
2025-10-23
مكتب نتنياهو: تصويت المعارضة على مناقشة ضمّ الضفة الغربية يُعدّ "استفزازا متعمدا"
0
فنّ
2025-10-16
بعد علاقة دامت تسعة أشهر... توم كروز ينفصل عن حبيبته الثلاثينية آنا دي أرماس
فنّ
2025-10-16
بعد علاقة دامت تسعة أشهر... توم كروز ينفصل عن حبيبته الثلاثينية آنا دي أرماس
0
أخبار لبنان
2025-10-24
ادرعي يعلن اكتمال تمرين الفرقة 91 على الحدود اللبنانية: أوسع تمرين منذ بداية الحرب
أخبار لبنان
2025-10-24
ادرعي يعلن اكتمال تمرين الفرقة 91 على الحدود اللبنانية: أوسع تمرين منذ بداية الحرب
0
صحة وتغذية
2025-10-14
لائحة علمية جديدة تكشف: إليكم الأطعمة الفعالة لتخفيف الإمساك المزمن
صحة وتغذية
2025-10-14
لائحة علمية جديدة تكشف: إليكم الأطعمة الفعالة لتخفيف الإمساك المزمن
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:51
حنكش للـLBCI: سنقاطع جلسة الثلاثاء في هذه الحال ولقاء سيجمعنا اليوم مع القوى السياسية الرافضة لقانون المقاعد الستة
تقارير نشرة الاخبار
08:51
حنكش للـLBCI: سنقاطع جلسة الثلاثاء في هذه الحال ولقاء سيجمعنا اليوم مع القوى السياسية الرافضة لقانون المقاعد الستة
0
أخبار دولية
07:54
الصين تعلن التوصل إلى "توافق أولي" مع الولايات المتحدة في الملف التجاري
أخبار دولية
07:54
الصين تعلن التوصل إلى "توافق أولي" مع الولايات المتحدة في الملف التجاري
0
أخبار دولية
07:11
نتانياهو: إسرائيل لا تحتاج إذنًا لضرب أعدائها
أخبار دولية
07:11
نتانياهو: إسرائيل لا تحتاج إذنًا لضرب أعدائها
0
أخبار لبنان
05:20
الراعي: لبنان ليس ملكًا لأحد بل هو وديعة الله في أيدينا جميعًا
أخبار لبنان
05:20
الراعي: لبنان ليس ملكًا لأحد بل هو وديعة الله في أيدينا جميعًا
0
أخبار لبنان
03:37
رعد: مفتاح استقرار لبنان في ردع العدو لا في تلبية شروطه
أخبار لبنان
03:37
رعد: مفتاح استقرار لبنان في ردع العدو لا في تلبية شروطه
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
مؤسسة بسّام فريحة للفنون تطلق موسمها الفني الجديد من أبوظبي
تقارير نشرة الاخبار
14:13
مؤسسة بسّام فريحة للفنون تطلق موسمها الفني الجديد من أبوظبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
صربا جنوب لبنان.. من أجمل البلدات اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:56
صربا جنوب لبنان.. من أجمل البلدات اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
للكفاءة ثمن... فالإصلاح لا يُبنى مجاناً
تقارير نشرة الاخبار
13:49
للكفاءة ثمن... فالإصلاح لا يُبنى مجاناً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
القانون الانتخابي اللبناني بين تفاوت الدوائر وغياب العدالة في سقف الإنفاق
تقارير نشرة الاخبار
13:45
القانون الانتخابي اللبناني بين تفاوت الدوائر وغياب العدالة في سقف الإنفاق
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
13:41
معلومات الـLBCI: أورتاغوس في إسرائيل حاليًا وفي لبنان الاثنين
أخبار لبنان
13:41
معلومات الـLBCI: أورتاغوس في إسرائيل حاليًا وفي لبنان الاثنين
2
صحف اليوم
00:40
تحذيرات لحزب الله من تحضيرات عسكرية إسرائيلية لشن ضربات موسعة على لبنان (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:40
تحذيرات لحزب الله من تحضيرات عسكرية إسرائيلية لشن ضربات موسعة على لبنان (الأنباء الكويتية)
3
أخبار دولية
05:30
توقيف رجلين على خلفية سرقة متحف اللوفر
أخبار دولية
05:30
توقيف رجلين على خلفية سرقة متحف اللوفر
4
خبر عاجل
16:53
غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة القليلة قرب النادي الحسيني في البلدة جنوب مدينة صور
خبر عاجل
16:53
غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة القليلة قرب النادي الحسيني في البلدة جنوب مدينة صور
5
أخبار دولية
13:39
الجيش الإسرائيليّ: نفذنا ضربة محددة الهدف في وسط غزة
أخبار دولية
13:39
الجيش الإسرائيليّ: نفذنا ضربة محددة الهدف في وسط غزة
6
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لماذا نؤخّر الساعة ساعة واحدة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لماذا نؤخّر الساعة ساعة واحدة؟
7
تقارير نشرة الاخبار
13:56
صربا جنوب لبنان.. من أجمل البلدات اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:56
صربا جنوب لبنان.. من أجمل البلدات اللبنانية
8
حال الطقس
04:10
الطقس يتقلب قليلاً بين بعد ظهر اليوم وصباح الغد.. ولا منخفضات في الافق
حال الطقس
04:10
الطقس يتقلب قليلاً بين بعد ظهر اليوم وصباح الغد.. ولا منخفضات في الافق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More