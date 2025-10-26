الأخبار
نقابة المعلّمين في المدارس الخاصّة: كيفية تطبيق التعديلات الجديدة الخاصة بصندوق التعويضات

أخبار لبنان
2025-10-26 | 07:06
نقابة المعلّمين في المدارس الخاصّة: كيفية تطبيق التعديلات الجديدة الخاصة بصندوق التعويضات

شرحت نقابة المعلّمين في المدارس الخاصّة، كيفية تطبيق التعديلات الجديدة الخاصة بصندوق التعويضات.

 

وأوضحت أنّه ابتداءً من 1 تشرين الأول 2025، يُحسَم من راتب كلّ معلم 6% لمصلحة صندوق التعويضات، وتدفع المدرسة 6% إضافية عن كلّ معلم على أن تُحتسب هذه النِّسب على مجمل ما يتقاضاه المعلم بالليرة اللبنانية وبالدولار وفق الصيغة المعتمدة للقانون بعد نشره والتي أعادت النسبة إلى 6% وبدء التطبيق مع العام الدراسيّ 2025–2026.  

 

كما أوضحت حسَم 3% من راتب المعلم لمصلحة الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ، على أن يُحتسب الحسم حتى سقف 120,000,000 ل.ل. شهريًا كحدّ أقصى للأجر الخاضع للاشتراكات في هذا الفرع، وفق المذكرات والتعاميم النافذة لعام 2025. 

 

ولفتت إلى حسم نسبة كضريبة للدخل وفق شطور محدّدة قانونًا وحسب الوضع العائليّ لكلّ معلم”\.

 

وقالت: "هذه الاقتطاعات تعيد انتظام التمويل كما كان معمولًا به قبل 2019 وتؤدي إلى تحسين تعويضات نهاية الخدمة والرواتب التقاعديّة للزملاء المتقاعدين، وتثبيت الاستدامة الماليّة لصندوق التعويضات". 

 

ودعت نقابة المعلمين العاملين إلى عدم التوقيع على هذا البيان إلا إذا كانت قيمة راتبهم بالدولار مدرجة طبقًا للمبلغ الذي يتقاضونه، وذلك حفاظًا على تعويضات نهاية الخدمة وقيمتها، وإذا كان أجر معلمٍ مجموعُه الشهريّ (ل.ل. + ما يُدفَع بالدولار وفق آلية المدرسة) يعادل 150,000,000 ل.ل. تعويضات: 6% من المعلم= 9,000,000 ل.ل. / 6% من المدرسة =9,000,000 ل.ل، الضمان (مرض وأمومة): 3% تُحتسَب حتى 120,000,000 ل.ل. فقط = 3,600,000 ل.ل زائد ضريبة الدخل".


أخبار لبنان

آخر الأخبار

المعلّمين

المدارس

الخاصّة:

كيفية

تطبيق

التعديلات

الجديدة

الخاصة

بصندوق

التعويضات

