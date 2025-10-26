الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مرحبا دولة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الصناعة: حصرية السلاح شرطٌ لتطوير الاقتصاد وجذب الاستثمارات إلى لبنان

أخبار لبنان
2025-10-26 | 12:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الصناعة: حصرية السلاح شرطٌ لتطوير الاقتصاد وجذب الاستثمارات إلى لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
وزير الصناعة: حصرية السلاح شرطٌ لتطوير الاقتصاد وجذب الاستثمارات إلى لبنان

أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن موضوع حصر السلاح بيد الجيش اللبناني يبقى أحد أبرز العوائق الأساسية لتطوير الاقتصاد في لبنان، وهذا الأمر مستمر منذ أكثر من ثمانية أشهر

وأشار عيسى الخوري خلال مشاركته في "مؤتمر الطريق إلى الدولة" الذي ينظمه المؤتمر الوطني اللبناني، الى أن الحكومة الحالية التزمت بإصلاحات معينة، جزء كبير منها سياسي واداري، الا انها التزمت ايضا باصلاحات امنية تتعلق بحصرية السلاح.

وعبّر عن أسفه لتأخير تنفيذ هذا الموضوع "كونه يُعرقل عودة الاستثمارات، رغم اهتمام أصدقاء لبنان والمؤسسات الدولية واللبنانيين المغتربين بها".

ورأى عيسى الخوري أن "الابتكار لا ينمو في العزلة"، معتبرًا أن الشعب اللبناني من أكثر الشعوب عولمة واندماجاً مع الحضارات الأخرى في العالم.

وشدد على وجوب قيام سياسات الدولة على بناء صداقات دولية، والانفتاح على الجميع سياسيًا واستثماريًا، بعيدًا عن منطق العزلة.

كما لفت عيسى الخوري الى انه "في لبنان خمسة ملايين وسبعمائة ألف لبناني مقيم، من بينهم حوالي مليوني لبناني في دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة، وهم على تواصل مستمر ومباشر مع عائلاتهم في لبنان، وبالتالي يُعتبر هؤلاء لبنانيين غير مقيمين، لذا من غير المنطقي عزلهم انتخابيًا أو منعهم من التصويت في بلداتهم التي يرتبطون بها، واستبدال ذلك بربطهم بدوائر لا تمتّ بصلة إلى جذورهم أو حضورهم الاجتماعي". 

وفي موضوع المكننة في العمل الاداري الحكومي، قال عيسى الخوري: "الوزراء جميعهم يدركون أهمية تطبيقها، ويؤشر بذلك فعلياً في وزارات وإدارات عامة عدة“. 

وأضاف: ”لها من أثر مباشر على محورين أساسيين: الحد من الفساد، وتقليص التواصل بين الموظفين والمواطنين، وتسهيل الوصول الى المعلومات وتسريع إنجاز المعاملات“. 

في السياق، أعلن عيسى الخوري أنه ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط تطرقا لموضوع تطوير مفهوم النافذة الموحدة (One Stop Shop) لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.

وقال: ”بدلاً من اضطرارهم إلى متابعة معاملاتهم لدى وزارات عدة، تصبح هناك جهة واحدة، كوزارة الاقتصاد، تختصر الوقت والجهد وتوحّد المسار الإداري من البداية إلى النهاية."

ردا على سؤال، أشار وزير الصناعة الى "انه عضو في اللجنة المكلّفة بمتابعة مسألة الهوية الرقمية التي يُعمل على تطبيقها حاليا"، موضحًا انه "من المتوقع خلال سنتين ان يصبح لدى معظم اللبنانيين هوية رقمية (E-ID) تتيح لهم التعريف عن أنفسهم إلكترونياً بطريقة آمنة".

اما عن موضوع خفض كلفة إنتاج الطاقة للصناعيين، فأكّد انه "يسير على طريق الحل“. 

وذكر عيسى الخوري أنه "هناك حكومات مستعدة لتزويد لبنان بالطاقة بما يساهم في خفض كلفة الإنتاج وتأمين كهرباء طيلة الوقت، إلا أن العقبة تكمن في الضمانات المالية التي يطلبها الطرف المورِّد، إذ يشترط التأكد من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها".

كما ذكّر بالدور المحوري للقطاع الخاص في التنمية الإقتصادية، "هذا القطاع كان المحرك الرئيسي للازدهار في لبنان بينما اقتصر دور الدولة على الإطار التشريعي والرقابي الذي يمكّن القطاع الخاص من العمل“. 

واعتبر عيسى الخوري أن أي دولة تسعى إلى تطوير طاقاتها الشبابية تحتاج إلى ثلاثة عناصر أساسية: أفكار قابلة للتنفيذ، أشخاص قادرون على تطوير هذه الأفكار، وتمويل يحوّلها إلى مشاريع مستدامة.

وأشار إلى أنه "إذا أردنا جذب المستثمرين إلى لبنان، فعلينا أولاً توفير بيئة حاضنة تشجّع الشباب على البقاء والعمل في وطنهم، بدل دفعهم إلى الهجرة وتأسيس مشاريعهم في الخارج". 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الصناعة:

حصرية

السلاح

لتطوير

الاقتصاد

الاستثمارات

لبنان

LBCI التالي
الرئيس سلام يزور المعهد الحبري الماروني في روما وسط حفاوة في الاستقبال
تحذيرات لحزب الله من تحضيرات عسكرية إسرائيلية لشن ضربات موسعة على لبنان (الأنباء الكويتية)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2025-10-06

لبنان بين وعود الدعم الدولي وضغوط حصرية السلاح (النهار)

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-24

وزيرا الاقتصاد والاعلام أطلقا دليل إعلام المواطن بحقوقه في التجارة والصناعة

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-21

إعادة انتخاب النائب فريد البستاني رئيساً للجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-25

وزارة الإقتصاد أقفلت معملًا لصناعة "اللانشون" في تعنايل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:02

”الجمهورية القوية“ يقاطع جلسة الثلاثاء

LBCI
أخبار لبنان
15:49

عمليات الدفاع المدني خلال 24 ساعة: 29 عملية إخماد حرائق و13 عملية إنقاذ وإسعاف

LBCI
خبر عاجل
15:20

تصريح لليونيفيل حول هجوم بقنبلة على جنود حفظ السلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

نضّفنا السكّة… بس وين القطار؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-20

ترامب يعلن أنه سيزور الصين بداية العام المقبل

LBCI
خبر عاجل
15:20

تصريح لليونيفيل حول هجوم بقنبلة على جنود حفظ السلام

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-25

بالجرم المشهود... توقيف سيّدة وهي تبيع ذهباً مزيّفاً في صيدا

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
14:17

مقدمة النشرة المسائية ٢٦-١٠-٢٠٢٥

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:26

هكذا جمعت بلدة بكفيا المئات من المشاركين في سباق جري حمل عنوان للرياضة والبيئة معًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:05

فرنسا قد تكون قبضت على نصف عصابة اللوفر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

ترامب في أقصى آسيا: صفقات وبحث عن توسيع النفوذ في وجه الصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

طليع حمدان اسم في ذاكرة الزجل اللبناني الأصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

نضّفنا السكّة… بس وين القطار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

موسم الزيتون في الجنوب… مزارعون في وجه الحرب والطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

جلسة الثلاثاء التشريعية بين شدّ الحبال السياسي وتطيير النصاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

تحديات إسرائيلية أمنية مع غزة ولبنان وجولة إسرائيلية عند الحدود اللبنانية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
14:17

مقدمة النشرة المسائية ٢٦-١٠-٢٠٢٥

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
05:30

توقيف رجلين على خلفية سرقة متحف اللوفر

LBCI
صحف اليوم
00:40

تحذيرات لحزب الله من تحضيرات عسكرية إسرائيلية لشن ضربات موسعة على لبنان (الأنباء الكويتية)

LBCI
آخر الأخبار
10:40

وزير الدفاع الإسرائيلي والمبعوثة الأميركية إلى لبنان يزورا منطقة الحدود مع لبنان

LBCI
خبر عاجل
16:53

غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة القليلة قرب النادي الحسيني في البلدة جنوب مدينة صور

LBCI
خبر عاجل
10:44

غارات تسهدف بوداي في البقاع

LBCI
حال الطقس
04:10

الطقس يتقلب قليلاً بين بعد ظهر اليوم وصباح الغد.. ولا منخفضات في الافق

LBCI
خبر عاجل
08:15

سقوط شهيد في غارة على سيارة في بلدة النبي شيت

LBCI
أمن وقضاء
05:44

مقتل مواطن بعد تعرضه لاطلاق نار عند مدخل مخيم شاتيلا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More