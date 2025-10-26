الجيش الإسرائيليّ: القضاء على تاجر أسلحة في حزب الله والمندوب المحليّ في البياضة

قضى الجيش الإسرائيليّ في منطقة البقاع في لبنان على المدعو علي حسين الموسوي “والذي كان يعد مهرب أسلحة في “حزب الله”، وفق ما زعم الجيش الإسرائيليّ.

وقال الجيش إنّ الموسوي عمل تاجرًا للأسلحة ومهربًا للوسائل القتالية في صفوف الحزب وتورط في شراء الأسلحة ونقلها من سوريا إلى لبنان وشكل عنصرًا مهمًا في أعمال إعمار حزب الله وتسلحه.

وأضاف: “خلال السنة الماضية أشرف الموسوي بشكل مباشر على تهريب الأسلحة لصالح حزب الله”.

كما أغار الجيش في وقت سابق اليوم في منطقة الناقورة وقضى على المدعو عبد محمود السيد والذي عمل مندوبًا محليًا لحزب الله في منطقة البياضة في جنوب لبنان وكان مسؤولًا عن العلاقة بين التنظيم وبين سكان المنطقة في القضايا الاقتصادية والعسكرية وساهم في محاولات اعادة ترميم القدرات العسكرية لحزب الله في القرية، على ما زعم الجيش.