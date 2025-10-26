الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مرحبا دولة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش الإسرائيليّ: القضاء على تاجر أسلحة في حزب الله والمندوب المحليّ في البياضة

أخبار لبنان
2025-10-26 | 12:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش الإسرائيليّ: القضاء على تاجر أسلحة في حزب الله والمندوب المحليّ في البياضة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الجيش الإسرائيليّ: القضاء على تاجر أسلحة في حزب الله والمندوب المحليّ في البياضة

قضى الجيش الإسرائيليّ في منطقة البقاع في لبنان على المدعو علي حسين الموسوي “والذي كان يعد مهرب أسلحة في “حزب الله”، وفق ما زعم الجيش الإسرائيليّ.

 

وقال الجيش إنّ الموسوي عمل تاجرًا للأسلحة ومهربًا للوسائل القتالية في صفوف الحزب وتورط في شراء الأسلحة ونقلها من سوريا إلى لبنان وشكل عنصرًا مهمًا في أعمال إعمار حزب الله وتسلحه. 

 

وأضاف: “خلال السنة الماضية أشرف الموسوي بشكل مباشر على تهريب الأسلحة لصالح حزب الله”. 

 

كما أغار الجيش في وقت سابق اليوم في منطقة الناقورة وقضى على المدعو عبد محمود السيد والذي عمل مندوبًا محليًا لحزب الله في منطقة البياضة في جنوب لبنان وكان مسؤولًا عن العلاقة بين التنظيم وبين سكان المنطقة في القضايا الاقتصادية والعسكرية وساهم في محاولات اعادة ترميم القدرات العسكرية لحزب الله في القرية، على ما زعم الجيش.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الإسرائيليّ:

القضاء

أسلحة

والمندوب

المحليّ

البياضة

LBCI التالي
الرئيس سلام يزور المعهد الحبري الماروني في روما وسط حفاوة في الاستقبال
تحذيرات لحزب الله من تحضيرات عسكرية إسرائيلية لشن ضربات موسعة على لبنان (الأنباء الكويتية)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-10-03

قائد الجيش تفقّد ثكنة بنوا بركات في صور وقيادة اللواء الخامس في البياضة

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-30

حزب "الكتائب": سلاح حزب الله خارج الشرعية ويقود البلاد إلى المواجهة والانهيار

LBCI
أخبار دولية
2025-10-10

الجيش الإسرائيلي: وقف إطلاق النار في غزة بدأ الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي

LBCI
خبر عاجل
2025-10-10

الجيش الإسرائيلي: اتفاق وقف إطلاق في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:02

”الجمهورية القوية“ يقاطع جلسة الثلاثاء

LBCI
أخبار لبنان
15:49

عمليات الدفاع المدني خلال 24 ساعة: 29 عملية إخماد حرائق و13 عملية إنقاذ وإسعاف

LBCI
خبر عاجل
15:20

تصريح لليونيفيل حول هجوم بقنبلة على جنود حفظ السلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

نضّفنا السكّة… بس وين القطار؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-20

ترامب يعلن أنه سيزور الصين بداية العام المقبل

LBCI
خبر عاجل
15:20

تصريح لليونيفيل حول هجوم بقنبلة على جنود حفظ السلام

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-25

بالجرم المشهود... توقيف سيّدة وهي تبيع ذهباً مزيّفاً في صيدا

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
14:17

مقدمة النشرة المسائية ٢٦-١٠-٢٠٢٥

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:26

هكذا جمعت بلدة بكفيا المئات من المشاركين في سباق جري حمل عنوان للرياضة والبيئة معًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:05

فرنسا قد تكون قبضت على نصف عصابة اللوفر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

ترامب في أقصى آسيا: صفقات وبحث عن توسيع النفوذ في وجه الصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

طليع حمدان اسم في ذاكرة الزجل اللبناني الأصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

نضّفنا السكّة… بس وين القطار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

موسم الزيتون في الجنوب… مزارعون في وجه الحرب والطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

جلسة الثلاثاء التشريعية بين شدّ الحبال السياسي وتطيير النصاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

تحديات إسرائيلية أمنية مع غزة ولبنان وجولة إسرائيلية عند الحدود اللبنانية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
14:17

مقدمة النشرة المسائية ٢٦-١٠-٢٠٢٥

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
05:30

توقيف رجلين على خلفية سرقة متحف اللوفر

LBCI
صحف اليوم
00:40

تحذيرات لحزب الله من تحضيرات عسكرية إسرائيلية لشن ضربات موسعة على لبنان (الأنباء الكويتية)

LBCI
آخر الأخبار
10:40

وزير الدفاع الإسرائيلي والمبعوثة الأميركية إلى لبنان يزورا منطقة الحدود مع لبنان

LBCI
خبر عاجل
16:53

غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة القليلة قرب النادي الحسيني في البلدة جنوب مدينة صور

LBCI
خبر عاجل
10:44

غارات تسهدف بوداي في البقاع

LBCI
حال الطقس
04:10

الطقس يتقلب قليلاً بين بعد ظهر اليوم وصباح الغد.. ولا منخفضات في الافق

LBCI
خبر عاجل
08:15

سقوط شهيد في غارة على سيارة في بلدة النبي شيت

LBCI
أمن وقضاء
05:44

مقتل مواطن بعد تعرضه لاطلاق نار عند مدخل مخيم شاتيلا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More