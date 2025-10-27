أبو الغيط الى بيروت لحضور "ملتقى الإعلام العربي" و"مؤتمر التعاون القضائي"

يتوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى بيروت اليوم في زيارة تستغرق يومين.



وأعلن المتحدث الرسمي باسم أبو الغيط جمال رشدي أنه من المقرر أن يحضر أبو الغيط افتتاح الدورة الـ٢١ لـ"ملتقى الإعلام العربي"، وكذلك المؤتمر الاقليمي حول "التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب" الذي تنظمه الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووزارة العدل، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.



وأشار الى أن "أبو الغيط سيعقد كذلك لقاءات مع رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب بهدف تأكيد وقوف الجامعة العربية مع الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على الأراضي اللبنانية كافة، ولاسيما مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان".