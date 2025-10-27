افرام: "وطن الإنسان" يقاطع جلسة مجلس النواب لهذه الأسباب

أكد رئيس المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام التمسّك بحقّ اللبنانيين المغتربين في الاقتراع لجميع المقاعد الـ128 النيابية، انسجامًا مع الدستور ومبدأ المساواة بين المواطنين.



وقال افرام في منشور عبر منصّة "اكس": "إنّ تغييب اقتراح القانون المعجّل، الذي قدّمته مع تسعة نواب، والرامي إلى تعديل آليّة اقتراع المغتربين لتشمل كلّ الدوائر والمقاعد، عن جدول أعمال الجلسة، يمسّ بجوهر الاحتكام إلى القانون والدستور. وعليه، من الطبيعي أن تعلن كتلة "مشروع وطن الإنسان" مقاطعتها لجلسة الغد".