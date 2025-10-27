السفير المصري بعد لقائه الرئيس عون: زيارة مدير المخابرات في إطار التنسيق ودعم لمواقف لبنان

أوضح السفير المصري لدى لبنان علاء موسى ان"زيارة مدير المخابرات المصرية حسن رشاد تدخل في إطار التنسيق الأمني والسياسي مع لبنان"، مؤكدا ان "مصر تبذل جهوداً لتهدئة الأوضاع ".



وقال موسى من قصر بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون: "ما يحدث من تطور في الاعتداءات الإسرائيلية في مداها ووتيرتها يدعونا للتحوط مما يجري".



واكد ان "مصر تدعم مواقف رئيس الجمهورية في حصرية السلاح ولطرحه استعداد لبنان للدخول في مفاوضات، وتقف إلى جانب مقاربة الرئيس بشكل كامل وواضح وتمد يد العون في هذا المجال".



ولفت الى أن الرئيس اللبناني أبدى استعداد بلاده لدخول مفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية ولاسيما مع الخروقات الإسرائيلية المتواصلة.



وشدد موسى على أ، التصعيد الإسرائيلي في لبنان يستوجب تحركاً إقليمياً لوقفه.

