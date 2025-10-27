الأخبار
لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني: السلاح الذي لا يزال بيد بعض الفصائل لا يخدم القضية الفلسطينية
أخبار لبنان
2025-10-27 | 06:33
لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني: السلاح الذي لا يزال بيد بعض الفصائل لا يخدم القضية الفلسطينية
دانت لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني الجريمة الأليمة التي أدت إلى مقتل الشاب إيليو إرنستو أبو حنا. وتقدمت بأصدق التعازي من عائلة الفقيد ومحبيه.
وأعلنت اللجنة أنها تتابع التحقيق الجاري تمهيدًا لمحاسبة المرتكبين، مؤكدة أن العبرة الأساسية التي يجب استخلاصها من هذه الجريمة هي أن السلاح الذي لا يزال بيد بعض الفصائل والمجموعات المسلحة داخل المخيمات لا يخدم القضية الفلسطينية بشيء، بل يشكل خطرا على الاستقرار في لبنان وأمن أهله.
وأكدت اللجنة التزامها بمسار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية حصراً، وبسط سلطتها على كامل أراضيها.
أخبار لبنان
لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني
السلاح
المخيمات
التالي
السفير المصري بعد لقائه الرئيس عون: زيارة مدير المخابرات في إطار التنسيق ودعم لمواقف لبنان
الجيش: تمارين تدريبية في حقل مزرعة حنوش - حامات
السابق
