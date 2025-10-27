لبنان يودع الإعلامي بسام برّاك... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي

ودع لبنان اليوم الاثنين الأديب، الأستاذ والإعلامي الزميل بسام برّاك، بعد صراع طويل مع المرض.



ويحتفل بالصلاة لراحة نفسه نهار الثلاثاء 28 تشرين الأول 2025 الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في كنيسة سيدة الخلاص الرعائية-عين الريحانه.



وتقبل التعازي يوم الثلاثاء 28 تشرين الأول قبل الدفن وبعده ويوم الأربعاء 29 تشرين الأول من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساءً في صالون كنيسة سيدة الخلاص الرعائية-عين الريحانه.