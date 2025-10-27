المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان تبدأ زيارة لإسرائيل لمتابعة تنفيذ القرار 1701

بدأت اليوم المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، زيارة لاسرائيل في إطار مشاوراتها الدورية مع الجهات المعنية بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006).



ومن المقرر أن تلتقي السيدة هينيس-بلاسخارت بكبار المسؤولين الإسرائيليين لمناقشة آخر التطورات، ولا سيما تلك المتعلقة بتنفيذ القرار 1701 وتفاهم وقف الأعمال العدائية الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني 2024، وذلك بهدف تعزيز الأمن والاستقرار على جانبي الخط الأزرق.