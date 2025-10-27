الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حسن خليل من بعبدا: حريصون على اجراء الانتخابات في مواعيدها

أخبار لبنان
2025-10-27 | 20:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حسن خليل من بعبدا: حريصون على اجراء الانتخابات في مواعيدها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
حسن خليل من بعبدا: حريصون على اجراء الانتخابات في مواعيدها

التقى وفد نيابي ضم نواب من كتلة الوفاء للمقاومة وكتلة التنمية والتحرير والنائب جهاد الصمد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا.

وبعد اللقاء قال النائب علي حسن خليل الذي تحدث باسم الوفد: "ناقشنا مع رئيس الجمهورية قانون الانتخابات الذي حاز على الاجماع، واعتُبر إنجاز في حينه، وعبرنا له عن ان هناك شرائح لا يمكن ان تمارس دورها، مما يعطل اهم مبدأ وهو تكافؤ الفرص".

وأضاف: "نحن حريصون على اجراء الانتخابات في مواعيدها، ونتمنى على الحكومة ان تلحظ عند نقاش القانون، ان هذا الأمر سيؤدي إلى شرخ وطني كبير".
 
وأكد حسن خليل أن رئيس مجلس النواب نبيه بري حريص على المجلس النيابي، لافتا الى أنه "سنرى غدا من يعطل عمل المجلس".
 
 
 

أخبار لبنان

بعبدا:

حريصون

اجراء

الانتخابات

مواعيدها

LBCI التالي
إخلاء وإقفال شارع المصارف يوم غد الثلاثاء بسبب انعقاد جلسة لمجلس النّواب
اجتماع تنسيقي بين وزير العمل والمدير العام للأمن العام حول العمالة العربية والأجنبية.. حيدر: مهلة الى آخر العام لتسوية الأوضاع
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-09-30

النائب علي حسن خليل للـLBCI: بالتأكيد هناك نية للسير بالقانون الحالي اي وفق الدائرة 16 فاليصدر قرار عن وزيري الخارجية والداخلية لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-16

مخزومي من معراب: إجراء الانتخابات في موعدها حق مقدس ويجب منح الاغتراب حق التصويت للنواب الـ128

LBCI
خبر عاجل
2025-09-06

وزير الإعلام: الرئيس عون شدد على أهمية إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-02

المطارنة الموارنة يؤكدون ضرورة الالتزام بالعمل التشريعي وإجراء الانتخابات في موعدها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
21:19

إقفال سوبر ماركت في البيسارية لمخالفتها نظام الإقامة والعمل

LBCI
أخبار لبنان
21:15

"لقاء سيدة الجبل": خيار واحد امام "حزب الله" قبل فوات الاوان وهو بتسليم كامل سلاحه

LBCI
أخبار لبنان
20:56

الخطيب استقبل السفير البابوي... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أمن وقضاء
20:50

إخلاء وإقفال شارع المصارف يوم غد الثلاثاء بسبب انعقاد جلسة لمجلس النّواب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-09-29

الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
فنّ
2025-10-22

نادين نسيب نجيم في أسبوع الموضة في الرياض: إطلالة تحاكي العصرية والتميّز (فيديو)

LBCI
منوعات
2025-10-24

"زمور" أدى الى وفاته بطريقة مروعة... ما فعلته هذه الشابة العشرينية صادم وهذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-26

الراعي: لبنان ليس ملكًا لأحد بل هو وديعة الله في أيدينا جميعًا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:26

هكذا جمعت بلدة بكفيا المئات من المشاركين في سباق جري حمل عنوان للرياضة والبيئة معًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:05

فرنسا قد تكون قبضت على نصف عصابة اللوفر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:49

ترامب في أقصى آسيا: صفقات وبحث عن توسيع النفوذ في وجه الصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:44

طليع حمدان اسم في ذاكرة الزجل اللبناني الأصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:33

نضّفنا السكّة… بس وين القطار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:25

موسم الزيتون في الجنوب… مزارعون في وجه الحرب والطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:23

جلسة الثلاثاء التشريعية بين شدّ الحبال السياسي وتطيير النصاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:20

تحديات إسرائيلية أمنية مع غزة ولبنان وجولة إسرائيلية عند الحدود اللبنانية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
03:17

مقدمة النشرة المسائية ٢٦-١٠-٢٠٢٥

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
20:06

إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...

LBCI
خبر عاجل
16:05

وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض

LBCI
آخر الأخبار
23:40

وزير الدفاع الإسرائيلي والمبعوثة الأميركية إلى لبنان يزوران منطقة الحدود مع لبنان

LBCI
خبر عاجل
23:44

غارات تسهدف بوداي في البقاع

LBCI
أخبار لبنان
05:02

”الجمهورية القوية“ يقاطع جلسة الثلاثاء

LBCI
خبر عاجل
00:14

غارة على منطقة الحفير غرب بعلبك

LBCI
خبر عاجل
04:20

تصريح لليونيفيل حول هجوم بقنبلة على جنود حفظ السلام

LBCI
أخبار لبنان
16:37

ميشال معوض يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت معركة دستورية وسيادية بامتياز

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More