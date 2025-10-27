حسن خليل من بعبدا: حريصون على اجراء الانتخابات في مواعيدها

التقى وفد نيابي ضم نواب من كتلة الوفاء للمقاومة وكتلة التنمية والتحرير والنائب جهاد الصمد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا.



وبعد اللقاء قال النائب علي حسن خليل الذي تحدث باسم الوفد: "ناقشنا مع رئيس الجمهورية قانون الانتخابات الذي حاز على الاجماع، واعتُبر إنجاز في حينه، وعبرنا له عن ان هناك شرائح لا يمكن ان تمارس دورها، مما يعطل اهم مبدأ وهو تكافؤ الفرص".



وأضاف: "نحن حريصون على اجراء الانتخابات في مواعيدها، ونتمنى على الحكومة ان تلحظ عند نقاش القانون، ان هذا الأمر سيؤدي إلى شرخ وطني كبير".

وأكد حسن خليل أن رئيس مجلس النواب نبيه بري حريص على المجلس النيابي، لافتا الى أنه "سنرى غدا من يعطل عمل المجلس".