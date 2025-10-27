رئيس الجمهورية نعى بسام براك: مرة أخرى يسرق منا الخبيث صورة بهية

نعى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الإعلامي بسام براك.



وقال: "مرة أخرى يسرق منا الخبيث صورة بهية. بسّام براك، الوجه الرصين والكلمة الأنيقة واللغة العربية الأكثر إتقاناً وحِرفية… يرحل تاركاً ذكرى مليئة باحترام كل من عرفه وتقدير كل من زامله وأسف الجميع".



وأضاف: "تعازينا لأهله وزملائه وكل عارفيه. ويبقى العزاء الأكبر أننا سنظل نتذكره، كلما تساءلنا عن الصح والخطأ في كلمة، مؤكدين أن بسام كان الصح دوماً".