وزير الإعلام استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية في صالون الشرف في المطار

استقبل وزير الإعلام المحامي بول مرقص الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في صالون الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وذلك عشية مشاركته كمتحدث في جلسة افتتاح الدورة ال٢١ للملتقى الإعلامي العربي التي ينعقد استثنائيا في بيروت يومي ٢٩ و٣٠ تشرين الأول، برعاية وحضور فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.