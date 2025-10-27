الكتلة الوطنيّة: ندعو الكتل إلى مقاطعة الجلسة التشريعيّة

دعت الكتلة الوطنيّة الكتل النيابيّة إلى مقاطعة الجلسة التشريعيّة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي غدًا، إذ تأتي هذه الدعوة في وقتٍ يتجاهل فيه المجلس النيابي أولويّات الناس، وأبرزها قانون الانتخاب وضمان حقّ المغتربين بالاقتراع الكامل.



وأكدت الكتلة في بيان، أنّ المجلس النيابي ليس ملكًا لأحد واستمرار رئيس المجلس في الدعوة إلى جلساتٍ خالية من القضايا الإصلاحيّة والاستحقاقات الدستوريّة هو استخفاف بالمؤسّسة التشريعيّة وبحقّ اللبنانيّين.