ابو الغيط وصل الى بيروت للقاء المسؤولين والمشاركة في "ملتقى الإعلام العربي" والمؤتمر الاقليمي لمكافحة الإرهاب

أخبار لبنان
2025-10-27 | 11:10
مشاهدات عالية
0min
ابو الغيط وصل الى بيروت للقاء المسؤولين والمشاركة في "ملتقى الإعلام العربي" والمؤتمر الاقليمي لمكافحة الإرهاب

وصل بعد ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يرافقه السفير حسام زكي، في زيارة إلى لبنان تستغرق يومين، وكان في استقباله على أرض المطار، وزير الإعلام المحامي د.  بول مرقص ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة رلى نور الدين وممثل الجامعة العربية في لبنان السفير عبد الرحمن الصلح ووفد من الجامعة.

ومن المقرر أن يحضر ابو الغيط افتتاح الدورة 21 من "ملتقى الإعلام العربي"، كذلك المؤتمر الاقليمي حول التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب، والذي تنظمه الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووزارة العدل اللبنانية، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

كما سيعقد أبو الغيط لقاءات مع رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، بهدف التأكيد على وقوف الجامعة العربية مع الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على كافة الأراضي اللبنانية، لا سيما مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان.

