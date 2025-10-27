الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ابو الغيط وصل الى بيروت للقاء المسؤولين والمشاركة في "ملتقى الإعلام العربي" والمؤتمر الاقليمي لمكافحة الإرهاب
أخبار لبنان
2025-10-27 | 11:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ابو الغيط وصل الى بيروت للقاء المسؤولين والمشاركة في "ملتقى الإعلام العربي" والمؤتمر الاقليمي لمكافحة الإرهاب
وصل بعد ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يرافقه السفير حسام زكي، في زيارة إلى لبنان تستغرق يومين، وكان في استقباله على أرض المطار، وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة رلى نور الدين وممثل الجامعة العربية في لبنان السفير عبد الرحمن الصلح ووفد من الجامعة.
ومن المقرر أن يحضر ابو الغيط افتتاح الدورة 21 من "ملتقى الإعلام العربي"، كذلك المؤتمر الاقليمي حول التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب، والذي تنظمه الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووزارة العدل اللبنانية، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
كما سيعقد أبو الغيط لقاءات مع رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، بهدف التأكيد على وقوف الجامعة العربية مع الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على كافة الأراضي اللبنانية، لا سيما مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان.
أخبار لبنان
الغيط
بيروت
للقاء
المسؤولين
والمشاركة
"ملتقى
الإعلام
العربي"
والمؤتمر
الاقليمي
لمكافحة
الإرهاب
التالي
أسرار الصحف 27-10-2025
تدابير سير في محلّة صوفر بسبب أعمال صيانة من تاريخ 26-10-2025 لمدّة عشرة أيّام
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:32
أبو الغيط الى بيروت لحضور "ملتقى الإعلام العربي" و"مؤتمر التعاون القضائي"
أخبار لبنان
05:32
أبو الغيط الى بيروت لحضور "ملتقى الإعلام العربي" و"مؤتمر التعاون القضائي"
0
آخر الأخبار
2025-09-15
أبو الغيط: رسالتنا للمجتمع الدولي هي "كفى صمتا" على جرائم إسرائيل
آخر الأخبار
2025-09-15
أبو الغيط: رسالتنا للمجتمع الدولي هي "كفى صمتا" على جرائم إسرائيل
0
أخبار لبنان
2025-09-10
أبو شقرا تشارك في المؤتمر الإقليمي للسياحة المستدامة في عَمَّان: موسم الصيف نجح بالرغم من التحديات
أخبار لبنان
2025-09-10
أبو شقرا تشارك في المؤتمر الإقليمي للسياحة المستدامة في عَمَّان: موسم الصيف نجح بالرغم من التحديات
0
أخبار دولية
2025-09-15
أبو الغيط: الجريمة الإسرائيلية بالعدوان على السيادة القطرية فاقت كل الحدود
أخبار دولية
2025-09-15
أبو الغيط: الجريمة الإسرائيلية بالعدوان على السيادة القطرية فاقت كل الحدود
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:23
وزير المالية لـ "عشرين 30": نُقلّص اعتماد الوزارة على الكاش..ومن مصلحة الجميع أن نصل إلى اتفاق مع صندوق النقد
أخبار لبنان
16:23
وزير المالية لـ "عشرين 30": نُقلّص اعتماد الوزارة على الكاش..ومن مصلحة الجميع أن نصل إلى اتفاق مع صندوق النقد
0
أخبار لبنان
15:24
وزيرة الشباب والرياضة كرمت منتخب سيدات الكرة الطائرة
أخبار لبنان
15:24
وزيرة الشباب والرياضة كرمت منتخب سيدات الكرة الطائرة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على اللوائح الإغترابية يتواصل...
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على اللوائح الإغترابية يتواصل...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
بيروت تستعيد وهجها الفرانكوفوني في ليلة "ألبرت لوندر": تكريم لصحافيي غزة واحتفاء بروح الميدان
تقارير نشرة الاخبار
14:40
بيروت تستعيد وهجها الفرانكوفوني في ليلة "ألبرت لوندر": تكريم لصحافيي غزة واحتفاء بروح الميدان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-10-25
غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة حاروف - النبطية
خبر عاجل
2025-10-25
غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة حاروف - النبطية
0
اقتصاد
06:57
الشؤون الاجتماعية: تحويل مساعدات برنامج "أمان" عن شهر تشرين الأول بدءًا من 27 حتى 31 الحالي
اقتصاد
06:57
الشؤون الاجتماعية: تحويل مساعدات برنامج "أمان" عن شهر تشرين الأول بدءًا من 27 حتى 31 الحالي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:34
بري يقرع الجرس… والمعارضة خارج القاعة!
تقارير نشرة الاخبار
14:34
بري يقرع الجرس… والمعارضة خارج القاعة!
0
أخبار لبنان
11:10
ابو الغيط وصل الى بيروت للقاء المسؤولين والمشاركة في "ملتقى الإعلام العربي" والمؤتمر الاقليمي لمكافحة الإرهاب
أخبار لبنان
11:10
ابو الغيط وصل الى بيروت للقاء المسؤولين والمشاركة في "ملتقى الإعلام العربي" والمؤتمر الاقليمي لمكافحة الإرهاب
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على اللوائح الإغترابية يتواصل...
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على اللوائح الإغترابية يتواصل...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
بيروت تستعيد وهجها الفرانكوفوني في ليلة "ألبرت لوندر": تكريم لصحافيي غزة واحتفاء بروح الميدان
تقارير نشرة الاخبار
14:40
بيروت تستعيد وهجها الفرانكوفوني في ليلة "ألبرت لوندر": تكريم لصحافيي غزة واحتفاء بروح الميدان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
بسام براك حارس اللغة العربية حتى الرمق الأخير
تقارير نشرة الاخبار
14:39
بسام براك حارس اللغة العربية حتى الرمق الأخير
0
تقارير نشرة الاخبار
14:34
بري يقرع الجرس… والمعارضة خارج القاعة!
تقارير نشرة الاخبار
14:34
بري يقرع الجرس… والمعارضة خارج القاعة!
0
أخبار دولية
14:28
فقط بـ15 يومًا تنقل بضائعك من آسيا إلى أوروبا…
أخبار دولية
14:28
فقط بـ15 يومًا تنقل بضائعك من آسيا إلى أوروبا…
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
بين بلدية جونية ومصلحة السكك مذكرة تفاهم لإزالة التعديات وفتح المسار مجددًا
تقارير نشرة الاخبار
14:26
بين بلدية جونية ومصلحة السكك مذكرة تفاهم لإزالة التعديات وفتح المسار مجددًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
قضية السفينة هاوك 3 تحقيقات بالتزوير والفساد وغرامات مرتقبة تصل إلى 10 ملايين دولار
تقارير نشرة الاخبار
14:19
قضية السفينة هاوك 3 تحقيقات بالتزوير والفساد وغرامات مرتقبة تصل إلى 10 ملايين دولار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
"نحن لا نحمل لا رسائل تهديد ولا تحذير"
تقارير نشرة الاخبار
14:17
"نحن لا نحمل لا رسائل تهديد ولا تحذير"
0
مقدمة نشرة الاخبار
14:13
مقدمة النشرة المسائية 27-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
14:13
مقدمة النشرة المسائية 27-10-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:06
إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...
خبر عاجل
07:06
إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...
2
أخبار لبنان
07:41
لبنان يودع الإعلامي بسام برّاك... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي
أخبار لبنان
07:41
لبنان يودع الإعلامي بسام برّاك... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي
3
خبر عاجل
10:34
مذكرة إقفال في 1 و2 كانون الأول بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان
خبر عاجل
10:34
مذكرة إقفال في 1 و2 كانون الأول بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان
4
أخبار لبنان
11:48
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال
أخبار لبنان
11:48
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال
5
خبر عاجل
03:05
وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض
خبر عاجل
03:05
وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض
6
أخبار لبنان
10:36
جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء وقانون الانتخابات بند اول على جدول الاعمال
أخبار لبنان
10:36
جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء وقانون الانتخابات بند اول على جدول الاعمال
7
أخبار لبنان
03:37
ميشال معوض يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت معركة دستورية وسيادية بامتياز
أخبار لبنان
03:37
ميشال معوض يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت معركة دستورية وسيادية بامتياز
8
أخبار لبنان
05:13
هيئة إدارة السير تخصص أيام عمل إضافية لاستبدال الإيصالات برخص السير والسوق البيومترية
أخبار لبنان
05:13
هيئة إدارة السير تخصص أيام عمل إضافية لاستبدال الإيصالات برخص السير والسوق البيومترية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More