الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إزالة الأكشاك والخيم المنتشرة على جوانب مسلكي الاوتوستراد من شكا وصولا الى المدفون
أخبار لبنان
2025-10-27 | 13:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إزالة الأكشاك والخيم المنتشرة على جوانب مسلكي الاوتوستراد من شكا وصولا الى المدفون
تمت اليوم، إزالة الأكشاك والخيم التي كانت منتشرة على جوانب مسلكي الاوتوستراد من شكا وصولا الى المدفون، بمؤازرة من قوى الامن الداخلي -منطقة الشمال الاقليمية للبلديات ضمن نطاقها، وذلك بناء على توجيهات وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار والتعاميم الموجهة لمحافظ لبنان الشمالي إيمان الرافعي وقائمقام البترون روجيه طوبيا.
وجاءت الخطوة اليوم استكمالا لعملية ازالة الاكشاك من الميناء في طرابلس مرورا بالقلمون وصولا الى المدفون.
ولاقت الخطوة ارتياحا لدى المواطنين لما كانت تسببه الاكشاك من خطر على السلامة العامة، بالاضافة الى أنها لم تكن تستوفي الشروط الصحية والقانونية.
أخبار لبنان
الأكشاك
والخيم
المنتشرة
جوانب
مسلكي
الاوتوستراد
وصولا
المدفون
التالي
مصادر لـ"الأخبار" ترجّح إمكانية انعقاد جلسة الثلاثاء من دون القوات والكتائب
تلويح بمقاطعة جلسة مجلس النواب... وهذا ما قالته مصادر نيابية قريبة من بري لـ"الشرق الأوسط"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:51
الوكالة الوطنية للإعلام: بلدية راسمسقا بدأت بإزالة كل الأكشاك والبسطات المخالفة المنتشرة عن طول الأوتوستراد التابع لعقار البلدية بالتعاون مع القوى الأمنية وذلك تنفيذا لقرار وزير الداخلية
آخر الأخبار
04:51
الوكالة الوطنية للإعلام: بلدية راسمسقا بدأت بإزالة كل الأكشاك والبسطات المخالفة المنتشرة عن طول الأوتوستراد التابع لعقار البلدية بالتعاون مع القوى الأمنية وذلك تنفيذا لقرار وزير الداخلية
0
أخبار لبنان
2025-09-25
وزارة الاشغال باشرت تنفيذ أعمال تخطيط الطرق على الأوتوستراد الساحلي بين المدفون ونهر إبراهيم ليلًا
أخبار لبنان
2025-09-25
وزارة الاشغال باشرت تنفيذ أعمال تخطيط الطرق على الأوتوستراد الساحلي بين المدفون ونهر إبراهيم ليلًا
0
أخبار لبنان
2025-09-16
تدابير سير على الأوتوستراد الساحلي بين نهر إبراهيم والمدفون
أخبار لبنان
2025-09-16
تدابير سير على الأوتوستراد الساحلي بين نهر إبراهيم والمدفون
0
أخبار لبنان
2025-10-18
ازالة تجمع لخيم النازحين السوريين في الصرفند
أخبار لبنان
2025-10-18
ازالة تجمع لخيم النازحين السوريين في الصرفند
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:23
وزير المالية لـ "عشرين 30": نُقلّص اعتماد الوزارة على الكاش..ومن مصلحة الجميع أن نصل إلى اتفاق مع صندوق النقد
أخبار لبنان
16:23
وزير المالية لـ "عشرين 30": نُقلّص اعتماد الوزارة على الكاش..ومن مصلحة الجميع أن نصل إلى اتفاق مع صندوق النقد
0
أخبار لبنان
15:24
وزيرة الشباب والرياضة كرمت منتخب سيدات الكرة الطائرة
أخبار لبنان
15:24
وزيرة الشباب والرياضة كرمت منتخب سيدات الكرة الطائرة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على اللوائح الإغترابية يتواصل...
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على اللوائح الإغترابية يتواصل...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
بيروت تستعيد وهجها الفرانكوفوني في ليلة "ألبرت لوندر": تكريم لصحافيي غزة واحتفاء بروح الميدان
تقارير نشرة الاخبار
14:40
بيروت تستعيد وهجها الفرانكوفوني في ليلة "ألبرت لوندر": تكريم لصحافيي غزة واحتفاء بروح الميدان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-10-25
غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة حاروف - النبطية
خبر عاجل
2025-10-25
غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة حاروف - النبطية
0
اقتصاد
06:57
الشؤون الاجتماعية: تحويل مساعدات برنامج "أمان" عن شهر تشرين الأول بدءًا من 27 حتى 31 الحالي
اقتصاد
06:57
الشؤون الاجتماعية: تحويل مساعدات برنامج "أمان" عن شهر تشرين الأول بدءًا من 27 حتى 31 الحالي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:34
بري يقرع الجرس… والمعارضة خارج القاعة!
تقارير نشرة الاخبار
14:34
بري يقرع الجرس… والمعارضة خارج القاعة!
0
أخبار لبنان
11:10
ابو الغيط وصل الى بيروت للقاء المسؤولين والمشاركة في "ملتقى الإعلام العربي" والمؤتمر الاقليمي لمكافحة الإرهاب
أخبار لبنان
11:10
ابو الغيط وصل الى بيروت للقاء المسؤولين والمشاركة في "ملتقى الإعلام العربي" والمؤتمر الاقليمي لمكافحة الإرهاب
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على اللوائح الإغترابية يتواصل...
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على اللوائح الإغترابية يتواصل...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
بيروت تستعيد وهجها الفرانكوفوني في ليلة "ألبرت لوندر": تكريم لصحافيي غزة واحتفاء بروح الميدان
تقارير نشرة الاخبار
14:40
بيروت تستعيد وهجها الفرانكوفوني في ليلة "ألبرت لوندر": تكريم لصحافيي غزة واحتفاء بروح الميدان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
بسام براك حارس اللغة العربية حتى الرمق الأخير
تقارير نشرة الاخبار
14:39
بسام براك حارس اللغة العربية حتى الرمق الأخير
0
تقارير نشرة الاخبار
14:34
بري يقرع الجرس… والمعارضة خارج القاعة!
تقارير نشرة الاخبار
14:34
بري يقرع الجرس… والمعارضة خارج القاعة!
0
أخبار دولية
14:28
فقط بـ15 يومًا تنقل بضائعك من آسيا إلى أوروبا…
أخبار دولية
14:28
فقط بـ15 يومًا تنقل بضائعك من آسيا إلى أوروبا…
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
بين بلدية جونية ومصلحة السكك مذكرة تفاهم لإزالة التعديات وفتح المسار مجددًا
تقارير نشرة الاخبار
14:26
بين بلدية جونية ومصلحة السكك مذكرة تفاهم لإزالة التعديات وفتح المسار مجددًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
قضية السفينة هاوك 3 تحقيقات بالتزوير والفساد وغرامات مرتقبة تصل إلى 10 ملايين دولار
تقارير نشرة الاخبار
14:19
قضية السفينة هاوك 3 تحقيقات بالتزوير والفساد وغرامات مرتقبة تصل إلى 10 ملايين دولار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
"نحن لا نحمل لا رسائل تهديد ولا تحذير"
تقارير نشرة الاخبار
14:17
"نحن لا نحمل لا رسائل تهديد ولا تحذير"
0
مقدمة نشرة الاخبار
14:13
مقدمة النشرة المسائية 27-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
14:13
مقدمة النشرة المسائية 27-10-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:06
إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...
خبر عاجل
07:06
إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...
2
أخبار لبنان
07:41
لبنان يودع الإعلامي بسام برّاك... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي
أخبار لبنان
07:41
لبنان يودع الإعلامي بسام برّاك... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي
3
خبر عاجل
10:34
مذكرة إقفال في 1 و2 كانون الأول بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان
خبر عاجل
10:34
مذكرة إقفال في 1 و2 كانون الأول بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان
4
أخبار لبنان
11:48
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال
أخبار لبنان
11:48
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال
5
خبر عاجل
03:05
وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض
خبر عاجل
03:05
وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض
6
أخبار لبنان
10:36
جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء وقانون الانتخابات بند اول على جدول الاعمال
أخبار لبنان
10:36
جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء وقانون الانتخابات بند اول على جدول الاعمال
7
أخبار لبنان
03:37
ميشال معوض يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت معركة دستورية وسيادية بامتياز
أخبار لبنان
03:37
ميشال معوض يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت معركة دستورية وسيادية بامتياز
8
أخبار لبنان
05:13
هيئة إدارة السير تخصص أيام عمل إضافية لاستبدال الإيصالات برخص السير والسوق البيومترية
أخبار لبنان
05:13
هيئة إدارة السير تخصص أيام عمل إضافية لاستبدال الإيصالات برخص السير والسوق البيومترية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More