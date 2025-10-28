الأخبار
"كهرباء لبنان" حذّرت من التعديات على الشبكة العامة وأكدت ملاحقة المخالفين قضائياً
أخبار لبنان
2025-10-28 | 03:47
مشاهدات عالية
"كهرباء لبنان" حذّرت من التعديات على الشبكة العامة وأكدت ملاحقة المخالفين قضائياً
أعلنت مؤسسة "كهرباء لبنان" أنها أطلقت منذ منتصف أيلول الماضي "حملة وطنية موسّعة وشاملة لنزع التعديات عن الشبكة الكهربائية على امتداد الأراضي اللبنانية، بمؤازرة القوى الأمنية وتحت إشراف القضاء المختص، وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية في حماية المرفق العام، وبعد تزايد الاعتداءات والتعديات خلال الفترة الماضية على الشبكات الكهربائية في مختلف الأراضي اللبنانية، تذكّر مؤسسة كهرباء لبنان المواطنين بأن هذه الشبكات تُعدّ من الأملاك العامة، وأن أي تعدٍّ عليها، أو استجرار غير شرعي للتيار الكهربائي، يُعتبر جرماً يعاقب عليه القانون".
وقالت المؤسسة في بيان: "حيث أن القانون الرقم 623 تاريخ 23-4-1997 (تشديد العقوبات على جرائم التعدي على الكهرباء والهاتف والمياه)، يعاقب في المادة الأولى منه بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات بالإضافة إلى العطل والضرر الناتج عن التلف الكلي أو الجزئي كل من أقدم قصداً سواءً في زمن السلم أو الحرب على هدم أو تخريب المنشآت أو التجهيزات الكهربائية العمومية كمعامل الانتاج ومحطات التحويل وخطوط النقل والتوزيع، أو جعلها غير صالحة للاستعمال كلياً أو جزئياً.
وأضاف: " كما أن القانون المذكور قد عاقب في المادة الثانية منه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من أقدم بصورة غير نظامية على استمداد الطاقة الكهربائية (تعليق)، وبالتالي، فإن استجرار التيار الكهربائي بصورة غير شرعية أو تخريب الشبكات العامة يُعتبر عملاً جرمياً خطيراً يعرّض مرتكبه للملاحقة القضائية والعقوبات الجزائية".
وتابعت: "إذ تهيب المؤسسة بجميع المواطنين وقف أي تعدٍّ فوراً عن الشبكة العامة بكافة أشكاله (استمداد غير شرعي، التلاعب بالعدادات، العبث بالمحولات أو الكابلات...)، فإنها تؤكد أنها ستعمد إلى ملاحقة المخالفين أمام القضاء المختص والمطالبة بأقصى العقوبات بحقهم".
ودعت مؤسسة كهرباء لبنان المواطنين إلى التعاون الكامل مع فرقها الميدانية أثناء تنفيذ هذه الحملات، حفاظاً على المصلحة العامة، ولضمان استمرار الخدمة وتحقيق العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية على نحو متوازن ومنتظم في مختلف المناطق اللبنانية.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
2025-10-07
كهرباء لبنان تواصل حملتها لإزالة التعديات عن الشبكة في البربور وعرمون
أمن وقضاء
2025-10-07
كهرباء لبنان تواصل حملتها لإزالة التعديات عن الشبكة في البربور وعرمون
0
أخبار لبنان
2025-10-07
كهرباء لبنان تستكمل حملتها لإزالة التعديات عن الشبكة
أخبار لبنان
2025-10-07
كهرباء لبنان تستكمل حملتها لإزالة التعديات عن الشبكة
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-29
مؤسسة كهرباء لبنان بدأت بتفعيلِ حملات نزع التعديات عن الشبكة
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-29
مؤسسة كهرباء لبنان بدأت بتفعيلِ حملات نزع التعديات عن الشبكة
0
أخبار لبنان
2025-09-29
كهرباء لبنان: تفعيل حملات نزع التعديات عن الشبكة على كل الأراضي اللبنانية
أخبار لبنان
2025-09-29
كهرباء لبنان: تفعيل حملات نزع التعديات عن الشبكة على كل الأراضي اللبنانية
أمن وقضاء
07:52
الجيش يزيل ساترًا ترابيًّا أقامه العدو الإسرائيلي في خراج بلدة مركبا - مرجعيون
أمن وقضاء
07:52
الجيش يزيل ساترًا ترابيًّا أقامه العدو الإسرائيلي في خراج بلدة مركبا - مرجعيون
0
أخبار لبنان
07:32
بري استقبل اورتاغوس ومحور البحث الخروق الاسرائيلية وتفعيل دور لجنة "الميكانيزم"
أخبار لبنان
07:32
بري استقبل اورتاغوس ومحور البحث الخروق الاسرائيلية وتفعيل دور لجنة "الميكانيزم"
0
أخبار لبنان
07:31
رويترز: الجيش اللبناني فجر عددًا كبيرًا من مخازن أسلحة حزب الله
أخبار لبنان
07:31
رويترز: الجيش اللبناني فجر عددًا كبيرًا من مخازن أسلحة حزب الله
0
أخبار لبنان
07:23
الراعي التقى نكد: كهرباء زحلة شكلت نموذجا من الضروري الحفاظ عليه وتعميمه
أخبار لبنان
07:23
الراعي التقى نكد: كهرباء زحلة شكلت نموذجا من الضروري الحفاظ عليه وتعميمه
أخبار لبنان
2025-10-27
لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني: السلاح الذي لا يزال بيد بعض الفصائل لا يخدم القضية الفلسطينية
أخبار لبنان
2025-10-27
لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني: السلاح الذي لا يزال بيد بعض الفصائل لا يخدم القضية الفلسطينية
0
أخبار دولية
2025-10-15
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يمكنهم زيارة المواقع النووية في إيران
أخبار دولية
2025-10-15
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يمكنهم زيارة المواقع النووية في إيران
0
آخر الأخبار
02:25
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة – مرجعيون ما بين الساعة 9.00 والساعة 11.00
آخر الأخبار
02:25
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة – مرجعيون ما بين الساعة 9.00 والساعة 11.00
0
أخبار لبنان
05:33
الخير للـLBCI: سنقاطع الجلسة التشريعية اليوم
أخبار لبنان
05:33
الخير للـLBCI: سنقاطع الجلسة التشريعية اليوم
أخبار لبنان
07:23
الراعي التقى نكد: كهرباء زحلة شكلت نموذجا من الضروري الحفاظ عليه وتعميمه
أخبار لبنان
07:23
الراعي التقى نكد: كهرباء زحلة شكلت نموذجا من الضروري الحفاظ عليه وتعميمه
0
أخبار لبنان
04:33
تأمين النصاب يحدد مصير الجلسة التشريعية... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
04:33
تأمين النصاب يحدد مصير الجلسة التشريعية... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على اللوائح الإغترابية يتواصل...
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على اللوائح الإغترابية يتواصل...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
بيروت تستعيد وهجها الفرانكوفوني في ليلة "ألبرت لوندر": تكريم لصحافيي غزة واحتفاء بروح الميدان
تقارير نشرة الاخبار
14:40
بيروت تستعيد وهجها الفرانكوفوني في ليلة "ألبرت لوندر": تكريم لصحافيي غزة واحتفاء بروح الميدان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
بسام براك حارس اللغة العربية حتى الرمق الأخير
تقارير نشرة الاخبار
14:39
بسام براك حارس اللغة العربية حتى الرمق الأخير
0
تقارير نشرة الاخبار
14:34
بري يقرع الجرس… والمعارضة خارج القاعة!
تقارير نشرة الاخبار
14:34
بري يقرع الجرس… والمعارضة خارج القاعة!
0
أخبار دولية
14:28
فقط بـ15 يومًا تنقل بضائعك من آسيا إلى أوروبا…
أخبار دولية
14:28
فقط بـ15 يومًا تنقل بضائعك من آسيا إلى أوروبا…
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
بين بلدية جونية ومصلحة السكك مذكرة تفاهم لإزالة التعديات وفتح المسار مجددًا
تقارير نشرة الاخبار
14:26
بين بلدية جونية ومصلحة السكك مذكرة تفاهم لإزالة التعديات وفتح المسار مجددًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
قضية السفينة هاوك 3 تحقيقات بالتزوير والفساد وغرامات مرتقبة تصل إلى 10 ملايين دولار
تقارير نشرة الاخبار
14:19
قضية السفينة هاوك 3 تحقيقات بالتزوير والفساد وغرامات مرتقبة تصل إلى 10 ملايين دولار
1
خبر عاجل
10:34
مذكرة إقفال في 1 و2 كانون الأول بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان
خبر عاجل
10:34
مذكرة إقفال في 1 و2 كانون الأول بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان
2
أخبار لبنان
11:48
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال
أخبار لبنان
11:48
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال
3
اقتصاد
03:27
جدول جديد لأسعار المحروقات
اقتصاد
03:27
جدول جديد لأسعار المحروقات
4
أخبار لبنان
10:36
جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء وقانون الانتخابات بند اول على جدول الاعمال
أخبار لبنان
10:36
جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء وقانون الانتخابات بند اول على جدول الاعمال
5
أمن وقضاء
10:27
إنقاذ عامل وانتشال جثة إثر انهيار حائط داخل ورشة قيد الإنشاء في محلة الضم والفرز - طرابلس
أمن وقضاء
10:27
إنقاذ عامل وانتشال جثة إثر انهيار حائط داخل ورشة قيد الإنشاء في محلة الضم والفرز - طرابلس
6
اسرار
00:30
أسرار الصحف 28-10-2025
اسرار
00:30
أسرار الصحف 28-10-2025
7
تقارير نشرة الاخبار
14:17
"نحن لا نحمل لا رسائل تهديد ولا تحذير"
تقارير نشرة الاخبار
14:17
"نحن لا نحمل لا رسائل تهديد ولا تحذير"
8
خبر عاجل
15:44
وزير المالية ياسين جابر لـ عشرين 30: لبنان أمام خيارين إما الذهاب وحده والقيام بأموره بنفسه وهذا انتحار وإما موقف الحكومة وهو السير باتفاق مع صندوق النقد
خبر عاجل
15:44
وزير المالية ياسين جابر لـ عشرين 30: لبنان أمام خيارين إما الذهاب وحده والقيام بأموره بنفسه وهذا انتحار وإما موقف الحكومة وهو السير باتفاق مع صندوق النقد
Learn More