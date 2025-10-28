الرئيس عون: الاجهزة الامنية بذلت تضحيات كبيرة في مواجهة الارهابيين وانتصروا عليهم في كل مرة

رأى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في المؤتمر الإقليمي حول "التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب" أن الارهاب هو استخدامٌ واضحٌ وعلني، للعنف المادي أو المعنوي، غيرِ المبرَّر وغير الشرعي، ضد أهدافٍ مدنية بريئة.



وأكد أن هذه الأهداف هم وسيلةٍ لتحقيقِ غايةٍ أبعد.



وقال: "هي ترويع وتطويع أفرادٍ أو جهاتٍ مدنية أخرى، بهدفِ انتزاعِ مطالبَ معيّنة وغيرِ محقة منها، بطريقةٍ غيرِ شرعية ولا مشروعة".



وأوضح أنه هناك ارهاب يقوم به افراد محدودون يستدعي التعاون، مشيرًا الى أن ثورة الاتصالات والمعلومات والذكاء الاصطناعي يفترض ان تقدم الامكانيات اللازمة لمكافحة هذا النوع من الارهاب.



وفي ملف الارهاب الداخلي، لفت الرئيس عون الى أن الجيش والاجهزة الامنية بذلوا تضحيات كبيرة في مواجهة الارهابيين وانتصروا عليهم في كل مرة ونحن بلد سماح وتسامح وحرية وحوار وحداثة.











