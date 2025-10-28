الأخبار
وفد من المجلس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم زار رجي

أخبار لبنان
2025-10-28 | 06:58
زار وفد من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة روجيه هاني، يرافقه أمين عام الجامعة جورج ابي رعد، ورئيس مجلس الأمناء الشيخ ميشال الدويهي ومسؤولين في الجامعة من دول عدة، وزير الخارجية يوسف رجي في مكتبه في الوزارة.

وفي خلال الاجتماع، شكر رئيس الجامعة الوزير على ادارته الحكيمة لوزارته الموقرة ولشؤون المغتربين كما وضعه في أجواء المنتشرين، وهمومهم، وكيف يحملون همَّ الوطن، وكيف يريدون المساهمة، ليس فقط باستعادة الدورة الماليّة والاقتصاديّة للبنان، ولكن أيضاً عبر المشاركة في بناء السلطة التشريعيّة كدور ديمقراطي فريد ومُنزّه.

واطلع هاني الوزير على الكتاب الذي وجهته الجامعة لأعضاء المجلس النيابي داعية فيه لتعديل المادة ١١٢ من قانون ٤٤/٢٠١٧ وملحقاتها وإلغاء المقاعد الستة المخصصة للاغتراب ومنح المقيمين وغير المقيمين حقوقاً متساوية في التصويت لـ128 نائب في دوائر مكان قيدهم على مساحة الوطن آملين منهم إدراج هذه الاقتراحات في صلب النقاشات الدائرة ضمن العقد الاستثنائي لمجلس النواب. كما تضمّن الكتاب عدة اقتراحات عملية ناتجة عن التجربتين السابقتين في 2018 و2022، ابرزها اقتراح ان تذكر أسماء المرشحين المرسلة الى أقلام الانتشار بالأجنبية الى جانب الاسم باللغة العربية.

ثم كانت مداخلة للأمين العام ابي رعد اطلع فيها رجي على الحملة التي قامت بها الجمعيات اللبنانية الاغترابية المرخصة في بلاد الانتشار مطالبة مجلس الوزراء اللبناني برفع مشروع تعديل قانون الانتخابات إلى مجلس النواب لإلغاء المواد المتعلقة بالمقاعد الستة، كما ابلغه بالنداء الذي عممته الجامعة على المغتربين للاستفادة من رحلاتهم المقبلة إلى لبنان للحصول على بطاقة الهوية أو جواز سفر صالح، كي يتمكنوا من الاقتراع من الخارج في الانتخابات النيابية اللبنانية لعام 2026.

ثم تناول رئيس الجامعة موضوع قانون استرداد الجنسية حيث تنتهي هذه السنة مهلة تقديم الطلبات، وعن ان الجامعة تعمل على مطالبة المعنيين بإسقاط هذه المهلة.

كما تكلم رئيس مجلس الأمناء ميشال الدويهي عن دور الجامعة والجالية في استراليا بالتعويض عن النقص في عديد القنصلية في سيدني.

من جهته، وضع رجي الوفد في أجواء عمل الحكومة بما يخص قانون الانتخابات وصعوبة تطبيق المادة 112 اذا لم يتم تعديلها، كما أوضح انه يتابع مع رئاسة الوزراء موضوع البت بمراسيم استعادة الجنسية العالقة، وشدد على ضرورة ان يسجل المغترب اللبناني أي تعديل في سجل أحواله الشخصية في حينه من دون تأخير وشدد على دور الجامعة في حث المغتربين على القيام بذلك. 

الى ذلك، أعلن الوزير أنه تقدم باقتراح لتخفيض كلفة جواز السفر في البعثات الدبلوماسية إلى النصف والغاء الرسم المالي لشهادة الوفاة وللتصديق على الشهادات المدرسية، وان ذلك بانتظار قرار الوزارة المختصة.

في الختام، جدد الحاضرون دعم الجامعة والاغتراب لمعاليه في المواقف المتخذة داخل الحكومة وفي الخطوات التي يقوم فيها في الخارج وعلى الصعيد الاغترابي.
     
 

