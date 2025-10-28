وزير الخارجية اطّلع من وفد أهالي ضحايا الانفجار على المستجدات

اطّلع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي من وفد أهالي ضحايا انفجار المرفأ، على مستجدات قضيتهم.

وطلب الوفد من رجّي المساعدة في تأمين موعد مع سفير بلغاريا لدى لبنان لنقل مطلبهم في شأن تجاوب السلطات البلغارية مع طلب لبنان لتسليم مشغّل سفينة "روسوس" إيغور غريتشوشكين الموقوف حاليًا في صوفيا.

وشدد الوفد على" أهمية تسليمه للقضاء اللبنانيّ والتحقيق معه نظرًا لأهمية إفادته في كشف هوية الجهة المسؤولة عن شحنة النيترات".

وأكد أعضاء الوفد "ثقتهم في الوصول الى الحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا الانفجار في ظل العهد الجديد والحكومة الجديدة".

ووعد رجّي الأهالي" بنقل طلبهم الى السفارة البلغارية، وباستمرار وزارة الخارجية في القيام بكل ما يلزم بهذا الملف، والتنسيق مع وزارة العدل كما هو حاصل حاليًا”.