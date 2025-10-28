وزير المالية: الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالقطاع العقاريّ وبالبيئة الاستثمارية ككل

عقدت نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين – REAL، المنتدى العقاري الثالث في لبنان في فندق "فينيسيا"، بعنوان "لبنان يعود إلى الواجهة: فرص استثمار واعدة ومبادرات استراتيجية في مجال الإسكان"، برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ممثلا بوزير المالية ياسين جابر.

وأوضح جابر أنّ هذا اللقاء يأتي في مرحلة دقيقة من تاريخ لبنان، حين يسعى إلى الخروج من أزماته المالية والاقتصادية، وإلى بناء أسس جديدة للنمو والاستقرار.

ولفت إلى أنّ قطاع العقار يشكّل رافعة أساسية لإعادة تحريك الدورة الاقتصادية، لما له من أثر مباشر على التشغيل، وعلى تحريك قطاعات الإنشاء والمقاولات والتمويل، وصولًا إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطنيّ.

وكشف عن أنّ "الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالقطاع العقاريّ وبالبيئة الاستثمارية ككل، وتسعى من خلال برنامجها الإصلاحيّ وخطط وزارة المالية، إلى تحديث التشريعات العقارية والضريبية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وإطلاق التحول الرقميّ الكامل في الوزارة ومنها المديرية العامة للشؤون العقارية، بما يضمن الشفافية والسرعة في إنجاز المعاملات، ويحد من البيروقراطية التي طالما شكلت عائقا أمام المستثمرين والمواطنين على حد سواء".

وقال: "إننا نؤمن بأن إعادة الثقة تبدأ من الاستقرار المالي والمؤسساتي ومن إدارة رشيدة للمال العام ومن بيئة قانونية وتنظيمية واضحة تشجع المستثمر وتطمئن المواطن”.

وأضاف: “لهذا، تضع وزارة المالية في أولوياتها تعزيز الشفافية وضبط المالية العامة وتوسيع القاعدة الضريبية بعدالة، لتمويل الخدمات العامة بطريقة مستدامة ومنصفة".