الحجار ترأس اجتماعا للجنة الوطنية للسلامة المرورية

ترأس وزير الداخلية أحمد الحجار اجتماعا للجنة الوطنية للسلامة المرورية في الوزارة، على أن تصدر توصيات بعد الاجتماع تتعلق بقيمة غرامات مخالفات السير، وسير الدرجات النارية، كما أعلن الحجار عن إنهاء وزارته إعداد الخطة الاستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة.