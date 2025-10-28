الأخبار
سلام خلال استقبال أورتاغوس: تطبيق قرار حصر السلاح يتطلّب دعم الجيش وعقد مؤتمر دولي

أخبار لبنان
2025-10-28 | 09:50
سلام خلال استقبال أورتاغوس: تطبيق قرار حصر السلاح يتطلّب دعم الجيش وعقد مؤتمر دولي

عرض رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا مع مستشارة بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة مورغان أورتاغوس عمل لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) ودورها، وذلك بحضور القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت كيث هانيغان.

وشدّد الرئيس سلام على أن "هدف أي مفاوضات هو تطبيق إعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني الماضي، ولا سيّما لجهة وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلّة".

وأوضح أنّه من أهداف هذا المسار أيضًا الوصول إلى الإفراج عن الأسرى اللبنانيين.

وأشار الرئيس سلام إلى أنّ تطبيق قرار الحكومة لحصر السلاح، سواء جنوب نهر الليطاني أو شماله، يتطلّب الإسراع في دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، من خلال عقد مؤتمر دولي مخصّص لهذه الغاية.

وأكّد أنّ "تثبيت الاستقرار في الجنوب يستدعي أيضًا دعمًا دوليًا لعقد مؤتمر للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار".
 

