السفير الفلسطيني أشاد بتسليم المشتبه بهم بقتل إيليو أبو حنا الى الجهات اللبنانية الرسمية

أشاد السفير الفلسطيني محمد الأسعد، بـ"الخطوة التي أقدمت عليها قوات الأمن الوطني الفلسطيني بتسليم المشتبه بهم بقتل المواطن اللبناني إيليو أبو حنا الى الجهات اللبنانية الرسمية، من أجل فتح تحقيق شفاف بهذه القضية وقضايا أخرى سبقت ذلك".



ونوه بـ"دور الجيش اللبناني بالتعاون والتنسيق مع قوات الأمن الوطني الفلسطيني من أجل تثبيت الأمن والاستقرار داخل وخارج المخيمات الفلسطينية".



وجدد الأسعد "تأكيد السير قدماً بتسليم السلاح الفلسطيني وبسط السيطرة اللبنانية على الأراضي اللبنانية كافة".