وزير الدفاع استقبل السفير اللبناني الجديد لدى سوريا

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة، السفير اللبناني الجديد لدى سوريا هنري قسطون، في زيارة تعارف لمناسبة تولّيه مهامه.



وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات بين البلدين وتطلّعات السفير الجديد لتعزيز التعاون والتنسيق بما يخدم المصلحة الوطنية المشتركة.