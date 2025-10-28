الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الدفاع استقبل السفير اللبناني الجديد لدى سوريا
أخبار لبنان
2025-10-28 | 12:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير الدفاع استقبل السفير اللبناني الجديد لدى سوريا
استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة، السفير اللبناني الجديد لدى سوريا هنري قسطون، في زيارة تعارف لمناسبة تولّيه مهامه.
وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات بين البلدين وتطلّعات السفير الجديد لتعزيز التعاون والتنسيق بما يخدم المصلحة الوطنية المشتركة.
أخبار لبنان
ميشال منسى
السفير اللبناني
سوريا
هنري قسطون
التالي
نصاب الجلسة التشريعية مؤمّن (اللواء)
أسرار الصحف 28-10-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-06
دريان إستقبل سفير لبنان لدى الفاتيكان ورئيس جمعية المقاصد
أخبار لبنان
2025-10-06
دريان إستقبل سفير لبنان لدى الفاتيكان ورئيس جمعية المقاصد
0
آخر الأخبار
2025-09-18
وزير العدل استقبل سفير بلغاريا لدى لبنان ياسين توموف
آخر الأخبار
2025-09-18
وزير العدل استقبل سفير بلغاريا لدى لبنان ياسين توموف
0
أخبار لبنان
2025-09-24
جعجع استقبل سفير بريطانيا : الشعب اللبناني بأكمله يقف وراء الجيش ولإلتزام قرار الحكومة حول حصرية السلاح
أخبار لبنان
2025-09-24
جعجع استقبل سفير بريطانيا : الشعب اللبناني بأكمله يقف وراء الجيش ولإلتزام قرار الحكومة حول حصرية السلاح
0
أخبار لبنان
2025-09-09
حبيب رحب بتعيين السفير الجديد للإمارات لدى لبنان
أخبار لبنان
2025-09-09
حبيب رحب بتعيين السفير الجديد للإمارات لدى لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:07
نواف سلام استقبل أبو الغيط... وهذا ما جرى عرضه
أخبار لبنان
14:07
نواف سلام استقبل أبو الغيط... وهذا ما جرى عرضه
0
أمن وقضاء
13:35
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
أمن وقضاء
13:35
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
0
أخبار لبنان
13:27
رئيس الحكومة استقبل مدير المخابرات المصرية: تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب يشكل أولوية وطنية
أخبار لبنان
13:27
رئيس الحكومة استقبل مدير المخابرات المصرية: تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب يشكل أولوية وطنية
0
أخبار لبنان
13:12
المجموعات الاغترابية: نأمل بأن يقر مجلس الوزراء مشروع قانون يلغي المقاعد الستة
أخبار لبنان
13:12
المجموعات الاغترابية: نأمل بأن يقر مجلس الوزراء مشروع قانون يلغي المقاعد الستة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-10-17
"هل اقتربنا من نهاية السرطان؟"... العثور على المفتاح الذي يجعل الجسم يهاجم المرض الخبيث وهذه التفاصيل
صحة وتغذية
2025-10-17
"هل اقتربنا من نهاية السرطان؟"... العثور على المفتاح الذي يجعل الجسم يهاجم المرض الخبيث وهذه التفاصيل
0
آخر الأخبار
12:32
الصليب الأحمر: نشعر "بالفزع" لمقتل 5 من المتطوعين في السودان
آخر الأخبار
12:32
الصليب الأحمر: نشعر "بالفزع" لمقتل 5 من المتطوعين في السودان
0
خبر عاجل
12:17
نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيليّ بتنفيذ هجمات في غزة فورًا
خبر عاجل
12:17
نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيليّ بتنفيذ هجمات في غزة فورًا
0
أخبار لبنان
13:27
رئيس الحكومة استقبل مدير المخابرات المصرية: تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب يشكل أولوية وطنية
أخبار لبنان
13:27
رئيس الحكومة استقبل مدير المخابرات المصرية: تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب يشكل أولوية وطنية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:32
ابي المنى التقى السفير البابوي: نأمل أن تحمل زيارة البابا بشائر السلام والاستقرار والقيامة للبنان
أخبار لبنان
09:32
ابي المنى التقى السفير البابوي: نأمل أن تحمل زيارة البابا بشائر السلام والاستقرار والقيامة للبنان
0
أخبار لبنان
09:28
الحجار ترأس اجتماعا للجنة الوطنية للسلامة المرورية
أخبار لبنان
09:28
الحجار ترأس اجتماعا للجنة الوطنية للسلامة المرورية
0
أخبار لبنان
09:25
حرب وكيرللس عرضا المستجدّات والإجراءات القضائية المتعلقة بالإخبارين المقدمين بشأن نشاط "القرض الحسن"
أخبار لبنان
09:25
حرب وكيرللس عرضا المستجدّات والإجراءات القضائية المتعلقة بالإخبارين المقدمين بشأن نشاط "القرض الحسن"
0
أخبار لبنان
09:22
ابو الغيط: الجامعة مستعدة لدعم الدول الاعضاء في جهودها الوطنية والاقليمية لترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون
أخبار لبنان
09:22
ابو الغيط: الجامعة مستعدة لدعم الدول الاعضاء في جهودها الوطنية والاقليمية لترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون
0
أخبار لبنان
09:21
نصاب الجلسة النيابية لم يكتمل... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
09:21
نصاب الجلسة النيابية لم يكتمل... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
08:45
بيروت تشهد حركة ناشطة للموفدين... أورتاغوس ومدير المخابرات المصرية في الواجهة
تقارير نشرة الاخبار
08:45
بيروت تشهد حركة ناشطة للموفدين... أورتاغوس ومدير المخابرات المصرية في الواجهة
0
أخبار لبنان
08:24
بولس: “حزب الله” وافق على خطة الحكومة فلماذا يرفض تطبيقها؟
أخبار لبنان
08:24
بولس: “حزب الله” وافق على خطة الحكومة فلماذا يرفض تطبيقها؟
0
أخبار لبنان
07:23
الراعي التقى نكد: كهرباء زحلة شكلت نموذجا من الضروري الحفاظ عليه وتعميمه
أخبار لبنان
07:23
الراعي التقى نكد: كهرباء زحلة شكلت نموذجا من الضروري الحفاظ عليه وتعميمه
0
أخبار لبنان
06:29
وزيرة البيئة: لا مبرر لتأخر أصحاب المولدات في تقديم التقارير البيئية... والمولدات السبب الأول لتلوث هواء المدن
أخبار لبنان
06:29
وزيرة البيئة: لا مبرر لتأخر أصحاب المولدات في تقديم التقارير البيئية... والمولدات السبب الأول لتلوث هواء المدن
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
03:27
جدول جديد لأسعار المحروقات
اقتصاد
03:27
جدول جديد لأسعار المحروقات
2
خبر عاجل
09:27
معلومات الـLBCI: في ما يتعلق بقضية مقتل الشاب إليو أبي حنا مخابرات الجيش تسلّمت عددًا من المشتبه فيهم كانوا موجودين على حاجز شاتيلا
خبر عاجل
09:27
معلومات الـLBCI: في ما يتعلق بقضية مقتل الشاب إليو أبي حنا مخابرات الجيش تسلّمت عددًا من المشتبه فيهم كانوا موجودين على حاجز شاتيلا
3
أمن وقضاء
10:24
افتتاح 3 أبنية في قاعدة جونية البحرية بدعم من السلطات الألمانية
أمن وقضاء
10:24
افتتاح 3 أبنية في قاعدة جونية البحرية بدعم من السلطات الألمانية
4
أمن وقضاء
12:15
مروجا مخدرات ينشطان في محلة حي السلم في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
أمن وقضاء
12:15
مروجا مخدرات ينشطان في محلة حي السلم في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
5
خبر عاجل
06:27
معلومات للـLBCI: أورتاغوس ستلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وسيتم التطرق خلال اللقاء الى ملف الجنوب وتحديدًا وضع المراكز الاجتماعية هناك ومدى استجابتها لاي تطور قد يطرأ في الاسابيع المقبلة
خبر عاجل
06:27
معلومات للـLBCI: أورتاغوس ستلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وسيتم التطرق خلال اللقاء الى ملف الجنوب وتحديدًا وضع المراكز الاجتماعية هناك ومدى استجابتها لاي تطور قد يطرأ في الاسابيع المقبلة
6
اسرار
00:30
أسرار الصحف 28-10-2025
اسرار
00:30
أسرار الصحف 28-10-2025
7
تقارير نشرة الاخبار
14:17
"نحن لا نحمل لا رسائل تهديد ولا تحذير"
تقارير نشرة الاخبار
14:17
"نحن لا نحمل لا رسائل تهديد ولا تحذير"
8
خبر عاجل
15:44
وزير المالية ياسين جابر لـ عشرين 30: لبنان أمام خيارين إما الذهاب وحده والقيام بأموره بنفسه وهذا انتحار وإما موقف الحكومة وهو السير باتفاق مع صندوق النقد
خبر عاجل
15:44
وزير المالية ياسين جابر لـ عشرين 30: لبنان أمام خيارين إما الذهاب وحده والقيام بأموره بنفسه وهذا انتحار وإما موقف الحكومة وهو السير باتفاق مع صندوق النقد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More