وزير الصحة بحث مع وفد من صندوق قطر للتنمية في تعزيز الشراكة الاستراتيجة

إستقبل وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين في مكتبه في الوزارة الصحة، وفدًا من صندوق قطر للتنمية وتناول البحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية لدعم القطاع الصحي اللبناني، حيث تركزت المحادثات على مشاريع لدعم مستشفيات حكومية ولا سيما مستشفى الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إضافة إلى إبرام اتفاقية تعاون بين الوزارة والصندوق.