هاني ترأس الإجتماع الأول للمجلس الزراعي الأعلى: الهدف مساعدة الوزارة ودعم القطاع

أخبار لبنان
2025-10-29 | 01:54
هاني ترأس الإجتماع الأول للمجلس الزراعي الأعلى: الهدف مساعدة الوزارة ودعم القطاع
هاني ترأس الإجتماع الأول للمجلس الزراعي الأعلى: الهدف مساعدة الوزارة ودعم القطاع

عقد المجلس الزراعي الأعلى الذي تشكل بموجب القرار الرقم 520/1 تاريخ 24/9/2025، واستنادًا إلى مرسوم تنظيم وزارة الزراعة، اجتماعه الأول في مقر الوزارة برئاسة وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، رئيس المجلس، وحضور نائب الرئيس المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، والمديرة العامة للتعاونيات المهندسة غلوريا أبو زيد، وعميدة كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية الدكتورة نادين ناصيف، والأعضاء الدكتور شادي حمادة، الدكتورة لارا واكيم، والدكتور خير الجراح، في حين غاب الدكتور محمد الحسيني لأسباب صحية.

وعرض الوزير هاني خلال الاجتماع أهداف تشكيل المجلس الزراعي الأعلى وبرنامج عمله، مؤكدًا أن "الهدف من تأسيس المجلس هو مساعدة وزارة الزراعة ودعم القطاع الزراعي الوطني"، مشيرًا إلى "أن المجلس سيواكب ملفات القطاع في مختلف مجالاته، وسيكون إطارًا استشاريًا داعمًا للسياسات والبرامج التي تنفذها الوزارة".

وتمنى الوزير هاني لأعضاء المجلس النجاح والتوفيق في مهامهم، مثمنًا "التنوع العلمي والمهني الذي يتميز به المجلس الذي من شأنه أن يعزز قدرته على اقتراح الحلول العملية والتوصيات المناسبة للتحديات الزراعية القائمة".

وفي ختام الاجتماع، حدد المجلس الأولويات الضرورية لعمله المستقبلي، تمهيدًا لوضع خطة تنفيذية متكاملة تعرض في الاجتماعات المقبلة، بما يضمن استمرارية العمل المؤسسي وتكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع الزراعي.

