أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن أن "عدم حضور الجلسات أو مقاطعتها "حق ديمقراطي بالتعبير ولكن لا لتعطيل الحياة الدستورية التشريعية وخصوصًا أننا مقبلون على مناقشة قانون الموازنة وإقراره، وهذا مهم جدًا للمواطن اللبناني".وسأل أبو الحسن: "هل سنصل بتعطيل المجلس الى إخضاع الفريق الآخر والقبول بالتسوية؟"، معربًا عبر صحيفة "" عن "خشيته من أن يصبح الاستحقاق الانتخابي ضحية هذا الاستعصاء"، داعيًا "الجميع الى نقاش سريع لأن المهل تداهمنا والاستحقاق يقترب، ولا بد من تسوية سياسية تؤمن الحقوق والمساواة والعدالة بين المواطنين".