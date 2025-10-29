رجي بحث مع أبو الغيط في الأوضاع في لبنان والمنطقة وإعتداءات إسرائيل المتواصلة على لبنان

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، يرافقه الأمين العام المساعد السفير احمد زكي ووفد من الجامعة، وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة العربية لا سيما في قطاع غزة.



وقد أثار الوزير رجي مسألة الاعتداءات والتهديدات الاسرائيلية المتواصلة على لبنان وأهمية الضغط على اسرائيل لوقفها، مؤكدًا تصميم الحكومة اللبنانية على بسط سيادتها على الأراضي اللبنانية كافة بقواها الذاتية حصرًا، فيما جدد الأمين العام للجامعة العربية تأكيد دعم الجامعة المستمر للبنان، مشددًا على أهمية إعلاء المصلحة الوطنية اللبنانية على أي مصالح أخرى.