الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير العمل بحث مع سفيرة الإتحاد الأوروبي في دعم الوزارة وملف الضمان الإجتماعي

أخبار لبنان
2025-10-29 | 05:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير العمل بحث مع سفيرة الإتحاد الأوروبي في دعم الوزارة وملف الضمان الإجتماعي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزير العمل بحث مع سفيرة الإتحاد الأوروبي في دعم الوزارة وملف الضمان الإجتماعي

استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر صباح اليوم في مكتبه سفيرة الإتحاد الاوروبي في لبنان ساندرا دي وايلي، وجرى البحث في الأمور المتعلقة بوزارة العمل وسبل دعمها من الاتحاد الاوروبي.

كما تناول البحث وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتعويض نهاية الخدمة الذي يشكل عبئًا على العاملين مع البعثات الدبلوماسية، وشرح الوزير للمسؤولة الأوروبية أن هذا الموضوع يعاني منه اللبنانيون جميعًا. وقد وعدها بمتابعة هذا الأمر باهتمام بالغ مع مدير عام الضمان لإيجاد الحل المناسب.

وبحث وزير العمل مع النائب ألان عون مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية.

أخبار لبنان

العمل

سفيرة

الإتحاد

الأوروبي

الوزارة

الضمان

الإجتماعي

LBCI التالي
مجلس الوزراء ملتئم في بعبدا وعلى جدول أعماله 14 بنداً...
رجي بحث مع أبو الغيط في الأوضاع في لبنان والمنطقة وإعتداءات إسرائيل المتواصلة على لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-29

حيدر ترأس إجتماعًا بحث تطوير التعاون بين الضمان الإجتماعي والمستشفيات الخاصة وشركات التأمين

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-28

وزير العمل يعلن إعادة فتح مهلة الترشح لعضوية مجلس إدارة الضمان الاجتماعي حتى 31 تشرين الأول

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-10

الزين عرضت مع سفيرة النروج سبل دعم أولويات وزارة البيئة

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-10

الإتحاد الأوروبي: سنواصل دعم السلطة الفلسطينية وإصلاحاتها الجارية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:13

رئيس الجمهورية أسف لعدم تأمين النصاب في المجلس النيابيّ

LBCI
أخبار لبنان
10:12

موزعو المحروقات بحثوا في توافر المازوت وطالبوا باستعادة حصصهم السابقة

LBCI
أمن وقضاء
10:08

الجيش يتسلم 6 عناصر من الأمن الوطني الفلسطيني على خلفية مقتل إيليو أبو حنا و5 أشخاص على خلفية جريمة قتل فتاة في المخيم

LBCI
أخبار لبنان
09:57

الرئيس عون: على الشركاء المتضامنين في عملية الإنتاج الوطنيّ والصناعيين تحديد المطلوب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-30

نواف سلام رحب بخطة ترامب لوقف الحرب على غزة: تكرّس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-01

سرقت مبلغًا ماليًّا ومجوهرات من منزل مخدوميها بتحريض من شريكها.. وفصيلة جونية تُلقي القبض عليهما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-22

الصورة من بنت جبيل في اليوم الثاني على المجزرة…

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-27

لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني: السلاح الذي لا يزال بيد بعض الفصائل لا يخدم القضية الفلسطينية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:50

مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: عون انتقد تعطيل القرار في مجلس النواب وسلام اكد التقدم في حصر السلاح والحكومة تبحث في تقرير قانون الانتخاب في جلستها المقبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:06

إجتماع لبناني-سوري... وبحث في الحدود ومكافحة الإرهاب

LBCI
أمن وقضاء
08:05

وزير الداخلية من بلدية بيروت: نعول على أجهزة الرقابة والملاحقة لكشف اي مرتكب والهدف تصحيح الوضع ووضع الأمور في نصابها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:03

ملتقى الإعلام العربي في يومه الأول

LBCI
أخبار لبنان
04:55

الرئيس عون في افتتاح "ملتقى الاعلام العربي": الحكم الصالح يحتاج إلى من يقول له الحقيقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:26

استقبال حاشد لبعثة المواي تاي اللبنانية بعد إحرازها فضية الألعاب الآسيوية في البحرين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:19

أميركا في قلب آسيا... واتفاق طوكيو خطوة في معركة السيطرة على النفوذ بين واشنطن وبكين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

قطاع العقارات في لبنان يحقق ارتفاعا في المبيعات لكن التعافي محدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

زيارة البابا لاوون الى لبنان اقتربت... إليكم البرنامج الرسمي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:15

مروجا مخدرات ينشطان في محلة حي السلم في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان

LBCI
حال الطقس
02:56

طقس لبنان مستقر... وهذه تفاصيله

LBCI
أمن وقضاء
10:24

افتتاح 3 أبنية في قاعدة جونية البحرية بدعم من السلطات الألمانية

LBCI
أخبار لبنان
11:38

وزيرة الشؤون الاجتماعية استقبلت أورتاغوس: لبنان يحتاج إلى اهتمام دولي مضاعف

LBCI
أخبار لبنان
17:41

أوجيرو: إصلاح العطل الذي طرأ على الكابل البحري CADMOS

LBCI
صحة وتغذية
10:33

انسَ هدف الـ10 آلاف خطوة يوميًا... العلماء يكشفون طريقة أكثر فاعلية لصحة القلب وفقدان الوزن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

الحرب مع لبنان لدى إسرائيل حتمية

LBCI
أمن وقضاء
13:35

غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More