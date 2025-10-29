وزير العمل بحث مع سفيرة الإتحاد الأوروبي في دعم الوزارة وملف الضمان الإجتماعي

استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر صباح اليوم في مكتبه سفيرة الإتحاد الاوروبي في لبنان ساندرا دي وايلي، وجرى البحث في الأمور المتعلقة بوزارة العمل وسبل دعمها من الاتحاد الاوروبي.



كما تناول البحث وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتعويض نهاية الخدمة الذي يشكل عبئًا على العاملين مع البعثات الدبلوماسية، وشرح الوزير للمسؤولة الأوروبية أن هذا الموضوع يعاني منه اللبنانيون جميعًا. وقد وعدها بمتابعة هذا الأمر باهتمام بالغ مع مدير عام الضمان لإيجاد الحل المناسب.



وبحث وزير العمل مع النائب ألان عون مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية.