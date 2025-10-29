الأخبار
مجلس الوزراء ملتئم في بعبدا وعلى جدول أعماله 14 بنداً...
أخبار لبنان
2025-10-29 | 05:33
مجلس الوزراء ملتئم في بعبدا وعلى جدول أعماله 14 بنداً...
التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية عند الساعة الحادية عشرة والنصف من ظهر اليوم في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء. وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام خُصّص لبحث الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والاقتصادية قبيل انطلاق أعمال المجلس.
ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 14 بنداً، أبرزها مشاريع القوانين المتعلقة بطلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على مشروع قانون معجل مكرر يرمي الى تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب، وطلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على مشروع قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل المادة 84 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب .
وتشمل الجلسة أيضاً طلب الموافقة على الية تحديد ودفع المساعدة عن الأضرار اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية من جراء العدوان الاسرائيلي بعد تاريخ 8/10/2023 بالإضافة إلى تعيينات مختلفة وبحث عدد من الأمور الطارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-06
بنود جدالية على جدول أعمال جلسة الوزراء ... اليكم التفاصيل من قصر بعبدا
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-06
بنود جدالية على جدول أعمال جلسة الوزراء ... اليكم التفاصيل من قصر بعبدا
0
أخبار لبنان
2025-10-27
جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء وقانون الانتخابات بند اول على جدول الاعمال
أخبار لبنان
2025-10-27
جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء وقانون الانتخابات بند اول على جدول الاعمال
0
أخبار لبنان
2025-09-03
ملحق بجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الجمعة
أخبار لبنان
2025-09-03
ملحق بجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الجمعة
0
خبر عاجل
2025-09-29
الرئيس بري دعا الى جلسة تشريعية يوم غد الثلاثاء في الساعة ١١ لاستكمال جدول الأعمال
خبر عاجل
2025-09-29
الرئيس بري دعا الى جلسة تشريعية يوم غد الثلاثاء في الساعة ١١ لاستكمال جدول الأعمال
أخبار لبنان
10:18
النائب كريم كبارة زار مفتي طرابلس والشمال: تأكيد التعاون لخدمة المدينة والحفاظ على السلم الأهليّ
أخبار لبنان
10:18
النائب كريم كبارة زار مفتي طرابلس والشمال: تأكيد التعاون لخدمة المدينة والحفاظ على السلم الأهليّ
0
أخبار لبنان
10:13
رئيس الجمهورية أسف لعدم تأمين النصاب في المجلس النيابيّ
أخبار لبنان
10:13
رئيس الجمهورية أسف لعدم تأمين النصاب في المجلس النيابيّ
0
أخبار لبنان
10:12
موزعو المحروقات بحثوا في توافر المازوت وطالبوا باستعادة حصصهم السابقة
أخبار لبنان
10:12
موزعو المحروقات بحثوا في توافر المازوت وطالبوا باستعادة حصصهم السابقة
0
أمن وقضاء
10:08
الجيش يتسلم 6 عناصر من الأمن الوطني الفلسطيني على خلفية مقتل إيليو أبو حنا و5 أشخاص على خلفية جريمة قتل فتاة في المخيم
أمن وقضاء
10:08
الجيش يتسلم 6 عناصر من الأمن الوطني الفلسطيني على خلفية مقتل إيليو أبو حنا و5 أشخاص على خلفية جريمة قتل فتاة في المخيم
أخبار لبنان
2025-09-30
نواف سلام رحب بخطة ترامب لوقف الحرب على غزة: تكرّس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
أخبار لبنان
2025-09-30
نواف سلام رحب بخطة ترامب لوقف الحرب على غزة: تكرّس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
0
أمن وقضاء
2025-10-01
سرقت مبلغًا ماليًّا ومجوهرات من منزل مخدوميها بتحريض من شريكها.. وفصيلة جونية تُلقي القبض عليهما
أمن وقضاء
2025-10-01
سرقت مبلغًا ماليًّا ومجوهرات من منزل مخدوميها بتحريض من شريكها.. وفصيلة جونية تُلقي القبض عليهما
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-22
الصورة من بنت جبيل في اليوم الثاني على المجزرة…
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-22
الصورة من بنت جبيل في اليوم الثاني على المجزرة…
0
أخبار لبنان
2025-10-27
لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني: السلاح الذي لا يزال بيد بعض الفصائل لا يخدم القضية الفلسطينية
أخبار لبنان
2025-10-27
لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني: السلاح الذي لا يزال بيد بعض الفصائل لا يخدم القضية الفلسطينية
أخبار لبنان
08:50
مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: عون انتقد تعطيل القرار في مجلس النواب وسلام اكد التقدم في حصر السلاح والحكومة تبحث في تقرير قانون الانتخاب في جلستها المقبلة
أخبار لبنان
08:50
مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: عون انتقد تعطيل القرار في مجلس النواب وسلام اكد التقدم في حصر السلاح والحكومة تبحث في تقرير قانون الانتخاب في جلستها المقبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:06
إجتماع لبناني-سوري... وبحث في الحدود ومكافحة الإرهاب
تقارير نشرة الاخبار
08:06
إجتماع لبناني-سوري... وبحث في الحدود ومكافحة الإرهاب
0
أمن وقضاء
08:05
وزير الداخلية من بلدية بيروت: نعول على أجهزة الرقابة والملاحقة لكشف اي مرتكب والهدف تصحيح الوضع ووضع الأمور في نصابها
أمن وقضاء
08:05
وزير الداخلية من بلدية بيروت: نعول على أجهزة الرقابة والملاحقة لكشف اي مرتكب والهدف تصحيح الوضع ووضع الأمور في نصابها
0
تقارير نشرة الاخبار
08:03
ملتقى الإعلام العربي في يومه الأول
تقارير نشرة الاخبار
08:03
ملتقى الإعلام العربي في يومه الأول
0
أخبار لبنان
04:55
الرئيس عون في افتتاح "ملتقى الاعلام العربي": الحكم الصالح يحتاج إلى من يقول له الحقيقة
أخبار لبنان
04:55
الرئيس عون في افتتاح "ملتقى الاعلام العربي": الحكم الصالح يحتاج إلى من يقول له الحقيقة
0
تقارير نشرة الاخبار
15:26
استقبال حاشد لبعثة المواي تاي اللبنانية بعد إحرازها فضية الألعاب الآسيوية في البحرين
تقارير نشرة الاخبار
15:26
استقبال حاشد لبعثة المواي تاي اللبنانية بعد إحرازها فضية الألعاب الآسيوية في البحرين
0
تقارير نشرة الاخبار
15:19
أميركا في قلب آسيا... واتفاق طوكيو خطوة في معركة السيطرة على النفوذ بين واشنطن وبكين
تقارير نشرة الاخبار
15:19
أميركا في قلب آسيا... واتفاق طوكيو خطوة في معركة السيطرة على النفوذ بين واشنطن وبكين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
قطاع العقارات في لبنان يحقق ارتفاعا في المبيعات لكن التعافي محدود
تقارير نشرة الاخبار
14:40
قطاع العقارات في لبنان يحقق ارتفاعا في المبيعات لكن التعافي محدود
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
زيارة البابا لاوون الى لبنان اقتربت... إليكم البرنامج الرسمي
تقارير نشرة الاخبار
14:39
زيارة البابا لاوون الى لبنان اقتربت... إليكم البرنامج الرسمي
1
أمن وقضاء
12:15
مروجا مخدرات ينشطان في محلة حي السلم في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
أمن وقضاء
12:15
مروجا مخدرات ينشطان في محلة حي السلم في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
2
حال الطقس
02:56
طقس لبنان مستقر... وهذه تفاصيله
حال الطقس
02:56
طقس لبنان مستقر... وهذه تفاصيله
3
أمن وقضاء
10:24
افتتاح 3 أبنية في قاعدة جونية البحرية بدعم من السلطات الألمانية
أمن وقضاء
10:24
افتتاح 3 أبنية في قاعدة جونية البحرية بدعم من السلطات الألمانية
4
أخبار لبنان
11:38
وزيرة الشؤون الاجتماعية استقبلت أورتاغوس: لبنان يحتاج إلى اهتمام دولي مضاعف
أخبار لبنان
11:38
وزيرة الشؤون الاجتماعية استقبلت أورتاغوس: لبنان يحتاج إلى اهتمام دولي مضاعف
5
أخبار لبنان
17:41
أوجيرو: إصلاح العطل الذي طرأ على الكابل البحري CADMOS
أخبار لبنان
17:41
أوجيرو: إصلاح العطل الذي طرأ على الكابل البحري CADMOS
6
صحة وتغذية
10:33
انسَ هدف الـ10 آلاف خطوة يوميًا... العلماء يكشفون طريقة أكثر فاعلية لصحة القلب وفقدان الوزن
صحة وتغذية
10:33
انسَ هدف الـ10 آلاف خطوة يوميًا... العلماء يكشفون طريقة أكثر فاعلية لصحة القلب وفقدان الوزن
7
تقارير نشرة الاخبار
14:29
الحرب مع لبنان لدى إسرائيل حتمية
تقارير نشرة الاخبار
14:29
الحرب مع لبنان لدى إسرائيل حتمية
8
أمن وقضاء
13:35
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
أمن وقضاء
13:35
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
