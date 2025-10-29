مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: عون انتقد تعطيل القرار في مجلس النواب وسلام اكد التقدم في حصر السلاح والحكومة تبحث في تقرير قانون الانتخاب في جلستها المقبلة

تلا وزير الإعلام بول مرقص مقررات جلسة مجلس الوزراء اليوم، وقال" رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تقدّم بالتعزية إلى أهل الشاب إيليو أبي حنّا وأكّد أهمية استمرار التحقيقات"، لافتًا الى ان " الرئيس عون رأى أنّ ما يحصل في مجلس النواب يعطّل اتخاذ القرار ولا يجوز التذرّع بالصلاحيات للتعطيل والبلد لا يحتمل أي خضّات".



واضاف "رئيس الحكومة نواف سلام أشار الى أنّ التحقيقات في جريمة قتل إيليو أبو حنّا متقدّمة والسلاح الذي لا يزال في يد بعض الفصائل يشكّل خطرًا على الأمن واللبنانيين ولا يخدم القضية الفلسطينية، وقال إنّنا أحرزنا تقدماً كبيراً في مسألة حصر السلاح في المخيّمات الفلسطينيّة ويجب إستكمال حصر السلاح".



وتابع " تم تشكيل لجنة وزارية لايجاد آلية لتمويل اعادة الاعمار والمتضررين من انفجار المرفأ والحرب الإسرائيلية".



وختم ":جرى الاتفاق على ان تنظر الحكومة في الجلسة المقبلة في تقرير واضح تعطيه اللجنة المولجة متابعة قانون الانتخاب".