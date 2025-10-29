سلام: احرزنا تقدماً كبيراً في مسألة السلاح داخل المخيمات الفلسطينية...

نشر رئيس الحكومة نواف سلام جزء من كلمته في مطلع جلسة مجلس الوزراء، عبر حسابه على منصة "اكس"، جاء فيه:

"ادانت يوم الاثنين لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني الجريمة الأليمة التي أدت إلى مقتل الشاب إيليو إرنستو أبو حنا، وبدوري اكرر ادانتنا لهذا العمل الاجرامي واتقدم بأصدق التعازي من عائلة الفقيد ومحبيه.

صحيح ان التحقيقات جارية لمحاسبة المرتكبين ، لا بل انها متقدمة بدلالة توقيف سبعة مشتبه بهم حتى الآن، ولكن الاهم هو في العبرة الأساسية التي يجب استخلاصها من هذه الجريمة وهي أن السلاح الذي لا يزال بيد بعض الفصائل والمجموعات المسلحة داخل المخيمات مما يشكل خطرًا على الاستقرار في لبنان وأمن أهله ولا يخدم القضية الفلسطينية بشيئ.

احرزنا تقدماً كبيراً في مسألة السلاح داخل المخيمات الفلسطينية ، اذ تجاوز عدد الشاحنات المحملة بالسلاح الثقيل التي تم تسليمها العشرين شاحنة . وهذا لا يجوز انكاره ولكنه بوضوح غير كاف بعد ويحب استكمال عملية تسليم السلاح .

وكما ويهمني ايضاً التأكيد على التزامنا بمسار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية حصراً، وبسط سلطتها على كامل أراضيها".