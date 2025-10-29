رواتب ومعاشات القطاع العام متاح قبضها اعتباراً من صباح غد الخميس

أعلنت وزارة المالية، "ان رواتب ومعاشات القطاع العام من عاملين ومتعاقدين وأسلاك عسكرية كافة قد تم تحويلها بالكامل إلى مصرف لبنان، وان سحبها من قبل المعنيين بها يعتبر متاحا اعتبارا من صباح غد الخميس 30 تشرين الاول كل من مصرفه الخاص".