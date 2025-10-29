موزعو المحروقات بحثوا في توافر المازوت وطالبوا باستعادة حصصهم السابقة

اجتمع موزعو المحروقات برئاسة فادي ابو شقرا، وبحثوا في أوضاع القطاع، ولا سيما في ما يتعلق بتوافر مادة المازوت مع اقتراب فصل الشتاء.



وأكد المجتمعون في بيان على الاثر، أن "همهم الأساسي ضمان توافر مختلف أنواع المحروقات في الأسواق المحلية، واستمرار تأمينها للمستهلكين في جميع الظروف"، مطالبين "وزير الطاقة والمياه جو صدي، استنادا إلى ما جرى بحثه في اجتماعهم السابق، بإعطائهم حصص التوزيع التي كانت معتمدة في السابق".



وجدد المجتمعون دعمهم لنقابة أصحاب المحطات في "مطالبها المحقة، ولا سيما لجهة تحسين عمولة المحطات، في ظل الأعباء والمصاريف المتزايدة التي يتحملها أصحابها".



